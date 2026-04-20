Игроки "Челси" теряют доверие к Росеньору

Кризис в "Челси" продолжает углубляться, и теперь он затрагивает не только результаты, но и внутреннюю атмосферу команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Touchline, в раздевалке лондонского клуба падает доверие к главному тренеру Лиаму Росеньору, который возглавил команду в январе. Несколько ключевых игроков считают, что "Челси" необходим более опытный наставник, способный стабилизировать ситуацию.

Дополнительное недовольство вызывает решение руководства уволить Энцо Мареску, расставание с которым произошло 1 января. Часть футболистов до сих пор не согласна с этим шагом.

На фоне внутренних проблем ухудшаются и результаты команды. "Челси" проиграл четыре последних матча Премьер-лиги, не сумев забить ни одного гола, и уже отстает от зоны топ-5 на семь очков.

Следующий матч "Челси" проведет 21 апреля на выезде против "Брайтона", где команда попытается прервать неудачную серию.