Рууд Гуллит объяснил проблемы итальянского футбола

Бывший футболист "Милана" Рууд Гуллит связал текущие неудачи итальянского футбола с отсутствием умных защитников и результативных форвардов.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на milanistichannel.com, нидерландский специалист не согласился с утверждением, что иностранцы мешают сборной Италии достигать высоких результатов.

Он отметил: "Иностранцы в Серии А были и ранее, но это не мешало сборной Италии решать самые высокие задачи. Сейчас проблема мне видится в обороне, Италия всегда держалась на умных защитниках, которые могут грамотно начинать атаки и помогать им. Таких, как Кьеллини или Бонуччи. В то же время нет и хороших нападающих".

Напомним, что Гуллит выступал в Италии с 1987 по 1995 год. В составе "Милана" он стал трехкратным чемпионом страны и двукратным обладателем Кубка европейских чемпионов.