Девятилетняя азербайджанская футболистка получила предложение из Швеции - ВИДЕО

22 Ноября 2025 11:25
В Азербайджане девятилетняя футболистка получила предложение из Швеции.

Как сообщает İdman.Biz, об этом в своем аккаунте в социальной сети сообщил футбольный эксперт Кянан Масталиев.

Он отметил, что девятилетняя жительница Сумгайыта Нурай получила отказ от Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА):

"Эту девочку зовут Нурай, ей девять лет. У нее невероятная любовь к футболу. В Азербайджане женские лиги начинаются с двенадцати лет, а до этого возраста в ее городе - Сумгайыте - нет женской команды. В Баку ее возить нельзя. Получилась безвыходная ситуация. Тренеры обратились в АФФА с просьбой сделать исключение и разрешить ей играть в команде с мальчиками ее возраста. Но организация отказала, сославшись на свои правила".

Эксперт призвал АФФА дать девочке "зеленый свет":

"По имеющейся у меня информации, уже есть предложение из Швеции, они настаивают. Заберут ее, а через 6–7 лет мы придем к дверям ее семьи и скажем: пусть играет в нашей сборной. Это готовый кадр. Она уже целый день играет с мальчиками и превосходит их. Ранее такие исключения делались, некоторым девочкам разрешали. К тому же в соревнованиях младших возрастных групп результаты не имеют особого значения, счет не ведется. Конкуренция носит любительский характер. Давайте дадим шанс в качестве исключения и посмотрим, какой будет эффект".

İdman.Biz

