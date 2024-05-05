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Навстречу Олимпиаде: казахстанский велосипедист из Баку отправился в Париж

Велосипедный спорт
Новости
5 Мая 2024 10:44
Навстречу Олимпиаде: казахстанский велосипедист из Баку отправился в Париж

«Сегодня я нахожусь на дружественной азербайджанской земле».

Об этом İdman.biz заявил казахстанский велосипедист Раббим Барашов.

Он начал велотур, связанный с летними Олимпийскими играми в Париже-2024. Барашов уехал из Баку во французскую столицу в рамках COP29.

Спортсмен рассказал, что живет в Актау: "Оттуда за час можно долететь до Баку. У нас общее небо и море. У нас одни корни".

По словам Барашова, к этой поездке он готовился целый год:

"До Парижа далеко. Олимпиада - это такое мероприятие, когда останавливаются войны и распри. Я считаю себя носителем дружбы народов. Большое спасибо консулу Азербайджана, господину Эльчину, который помог мне. Меня встретили в Азербайджане представители Федерации, дали комнату, и даже организовали машину, которая довезет меня до границы с Грузией. Я рад такому дружескому поступку и всегда буду помнить добрых людей. И намерение у меня такое, чтобы до начала Олимпийских игр быть там. До 26 июля осталось два с половиной месяца и я там буду. Вот такие у меня планы. Мне 64 года и я любитель велосипедного спорта. И я призываю всех вести такой образ жизни».

Заявив, что он будет болеть за Казахстан и дружественную сборную Азербайджана на Олимпиаде, Раббим Барашов подчеркнул, что в нашей стране есть сильные борцы и боксеры:

"Я буду болеть с флагами, аплодировать и поддерживать наших спортсменов".

Отметим, что Раббим Барашов будет путешествовать по маршруту Баку-Тбилиси-Батуми-Анкара-Стамбул-София-Будапешт-Белград-Мюнхен-Париж.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz

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