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В Баку прошел велопробег в честь Всемирного дня велосипеда - ФОТО

Велосипедный спорт
Новости
3 Июня 2026 18:34
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В Баку прошел велопробег в честь Всемирного дня велосипеда

В Баку состоялся велопробег, посвященный Всемирному дню велосипеда.

Как сообщает İdman.Biz, мероприятие было организовано совместно Министерством экологии и природных ресурсов, Министерством молодежи и спорта, Исполнительной властью города Баку, Управлением Приморского бульвара, Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA), Федерацией велосипедного спорта Азербайджана.

Основной целью акции стали популяризация велосипедного транспорта, пропаганда здорового образа жизни и привлечение внимания к вопросам охраны окружающей среды.

Старт и финиш велопробега располагались на Площади Государственного флага. Профессиональные спортсмены и любители проехали по территории Приморского бульвара.

В рамках мероприятия участники также ознакомились с информационными материалами и агитационной продукцией, направленными Международным союзом велосипедистов (UCI) национальным федерациям разных стран мира. Инициатива была направлена на повышение общественной осведомленности о преимуществах велосипедного спорта и использовании велосипеда в качестве повседневного средства передвижения.

Во время велопробега организаторы и участники вновь подчеркнули, что велосипед является экологически чистым, доступным и устойчивым видом транспорта. Также было отмечено, что развитие велосипедной инфраструктуры в городской среде способствует как защите окружающей среды, так и формированию здорового образа жизни среди населения.

Отметим, что Генеральная Ассамблея ООН в апреле 2018 года приняла резолюцию об объявлении 3 июня Всемирным днем велосипеда. В разных странах мира эту дату отмечают мероприятиями, направленными на популяризацию велосипедной культуры, повышение безопасности дорожного движения и поддержку устойчивых транспортных решений.

İdman.Biz
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