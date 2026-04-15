15 Апреля 2026
25 команд из разных континентов подтвердили участие в гонке "Баку — Ханкенди"

15 Апреля 2026 13:25
Определен окончательный список команд, которые примут участие в велогонке "Баку — Ханкенди".

Как сообщает İdman.Biz, на данный момент участие подтвердили 25 коллективов, при этом некоторые страны будут представлены сразу двумя командами.

В числе участников — сборная Азербайджана, а также известные зарубежные команды, включая казахстанские "Астана" и Team Vino, испанские Equipo Kern Pharma и Burgos Burpellet BH, итальянские Bardiani CSF 7 Saber и Solution Tech NIPPO Rali, турецкие Spor Toto и MBB Continental.

География турнира охватывает сразу несколько континентов. В гонке также выступят китайская Li Ning Star, малайзийская Terengganu, португальская Anicolor/Campicarn, таиландская Roojai Insurance Winspace, колумбийская Team Medellin, эстонская Quick Pro, алжирская Madar Pro, польская Mazowsze Serce Polski, бельгийская Tarteletto - Isorex, филиппинская Victoria Sports, немецкая REMBE rad-net, нидерландская Universe, команда Гуама EuroCyclingTrips - CCN, узбекистанская 7 Saber Uzbekistan, марокканская Sidi Ali и индонезийская ASC Monsters.

Таким образом, гонка получит выраженный международный статус с участием как профессиональных континентальных команд, так и развивающихся проектов.

Отметим, что велогонка "Баку — Ханкенди" стартует 10 мая и продлится пять дней.

İdman.Biz
