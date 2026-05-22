Владимир Бушанский: “У азербайджанского велоспорта есть шанс попасть на Олимпиаду-2028” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Недавняя веломногодневка “Баку-Ханкенди” стала знаковым событием не только для продвижения туристического потенциала Азербайджана, но и окажет существенное влияние на развитие велоспорта в стране.

Такое мнение в интервью İdman.Biz высказал спортивный директор и главный тренер сборной Азербайджана по велоспорту, казахстанский специалист Владимир Бушанский, который поделился впечатлениями от выступления азербайджанских велогонщиков и рассказал об их дальнейших перспективах.

Заметим, что в минувшем велотуре в составе сборной Азербайджана выступили Муса Микаилзаде, Нофал Нуриев, Али Гурбанов, Шахин Эйвазов, Максим Тренделев, Турал Исрафилов. При этом Турал Исрафилов сошел на втором этапе, а Максим Тренделев - на четвертом.

- Как оцените выступление наших ребят на велогонке “Баку-Ханкенди”?

- В целом неплохо, справились с задачами, которые были перед ними поставлены. К сожалению, до конца доехали не все, потому что двое были относительно молодыми, и перед ними стояла задача помочь лидеру команды Мусе. В итоге сборная проехала все пять этапов, но все прекрасно понимали, что требовать сейчас от них чего-то большего неправильно, так как команда у нас молодая.

Тем более что гонка была самого высокого уровня, участвовали Pro и континентальные команды, скорости были высочайшие. Старались справиться, поэтому выступили неплохо.

- А как вам выступление лидера команды, опытного Мусы Микаилзаде?

- Пока он на большее не готов. Полгода, которые я возглавляю сборную Азербайджана, это очень и очень маленький срок, чтобы вывести команду на какой-то уровень. Но надо признать, что Муса прибавлял с каждой гонкой. В рамках подготовки выступали в Турции, Узбекистане, где он заработал первые баллы Международного союза велосипедистов (UCI). К примеру, на велогонке в Узбекистане категории 2.2 Муса занял пятое место, и, по-моему, это его лучшее достижение за всю карьеру.

Что касается “Баку-Ханкенди”, то он выкладывался, но пока говорить о высоких результатах на велогонках такого уровня рановато. Думаю, что к следующему году ребята уже окрепнут, освоят новую программу подготовки, которая сильно отличается от прежней. Сейчас они чувствуют, что такое большой спорт, где надо трудиться с утра до вечера.

- Какой из этапов велогонки был самым сложным для наших спортсменов?

- Безусловно, это второй этап, на котором все и определилось. Там была ветренно и пересеченная местность. Так что это было серьезное испытание не только для наших ребят, но и для остальных участников. Ну и пятый, королевский этап. На последних 25 километрах были очень крутые горы. Там даже лидировавший на тот момент Евгений Федоров из “Астаны” упал. В целом все этапы были интересными и сложными по-своему.

- Вы впервые были в Карабахе, какие ощущения?

- Честно говоря, я в шоке в целом от всего и от дорог в частности. Мне рассказывали, что там все развивается, строится. Когда я был там, то находился под большим впечатлением. Шикарные дороги, такие же шикарные города и поселки. Представляю, что там было раньше, и вижу, насколько сейчас все меняется в лучшую сторону. Думаю, что это только начало, и в ближайшие 3-5 лет развитие этого региона будет еще более масштабным. Ну и природа в Карабахе, конечно же, прекрасная, а сам регион имеет огромный туристический потенциал.

- Насколько велогонка “Баку-Ханкенди” может способствовать развитию велоспорта во всем Азербайджане?

- Уверен, это мощный стимул для развития велоспорта в стране, тем более что гонку провели на столь высоком уровне. Молодежь видит, что этому виду спорта оказывается большое внимание, и обязательно потянется к нам. Поэтому думаю, что к следующему году и состав будет сильнее, и молодежный состав сборной подтянется и будет стремиться попасть в основную команду. Так что “Баку-Ханкенди” можно назвать прорывом в развитии велоспорта в Азербайджане.

- Кстати, в “Баку-Ханкенди” участвовала и родная для вас команда “Астана”. Следили за ее результатами?

- Эту команду действительно можно назвать для меня родной, так как два велогонщика были непосредственно моими подопечными до приезда в Азербайджан. С одним из них я проработал около десяти лет, с другим - чуть поменьше. Поэтому очень приятно, что мои бывшие воспитанники попали в Pro-команду.

- Известно, что ваши воспитанники также участвовали в Олимпийских играх. Можем ли мы ждать участия азербайджанских велогонщиков на Играх-2028?

- Со своей стороны буду делать все для этого. Как и говорил, Муса начал зарабатывать первые рейтинговые баллы. Если при поддержке Министерства молодежи и спорта и руководства Федерации велоспорта Азербайджана, которое оказывает шикарную помощь, нам удастся реализовать все задуманное, то шансы у нас есть.

- Будете ли привлекать натурализованных спортсменов?

- Мы все же хотим развивать своих велогонщиков. Натурализация - это легкий путь, лучший эффект можно получить только от своих воспитанников. Если же в планах будет создание континентальной велокоманды, то наверняка будут привлекаться иностранцы. К примеру, это могут быть велогонщик, специализирующиеся на горных этапах, или же эксперт по финишу. Это может быть лишь точечное усиление, основа же все равно будет сформирована из местных ребят.

- Планируется ли создание азербайджанской континентальной велокоманды (ранее у Азербайджана была такая команда - Ред.)?

- Разговоры идут. Но надо понимать, что это большой и не разовый проект, который должен существовать хотя бы один олимпийский цикл. Это нужно для того, чтобы тренеры понимали, как выстраивать подготовку, да и сами спортсмены были мотивированы. Опять же, насколько я знаю, переговоры идут, все этого хотят, и все вопросы, которые сейчас стоят перед руководством федерации, решаемы. Думаю, что все должно получиться.

- Расскажите о дальнейших планах азербайджанских велогонщиков?

- Впереди у нас Кубок Азербайджана, после чего команды среди молодежи и спортсменов до 23 лет планируют выступить на международных трековых турнирах в Словакии и Чехии, которые пройдут в начале июня. Также ожидается участие в юниорском чемпионате Европы по трековым гонкам в Германии. Конечно же, результатов от них пока не ждем, но эти соревнования важны с точки зрения того, чтобы понять уровень ребят. Но если кто-то из наших спортсменов возьмет там подиум, то никто их ругать за это не будет (улыбается).

- Учитывая достаточно богатый опыт Казахстана в деле развития велоспорта, какую помощь ваша страна может оказать азербайджанскому велоспорту, помимо вашей работы в сборной?

- В первую очередь отмечу, что азербайджанские велогонщики периодически получают приглашения участвовать во внутренних соревнованиях Казахстана. В любом случае взаимопомощь между двумя странами в деле развития велоспорта есть, и она будет продолжать усиливаться. Это касается, как участие в соревнованиях, так и возможное проведение совместных сборов. Уверен, любое сотрудничество между нашими странами будет плодотворным.