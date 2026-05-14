Велогонка "Баку–Ханкенди": победа на этапе и в общем зачеёте — ОБЗОР İDMAN.BİZ

14 Мая 2026 13:43
Велогонка "Баку–Ханкенди": победа на этапе и в общем зачеёте — ОБЗОР İDMAN.BİZ

В Азербайджане завершилась международная велогонка "Баку-Ханкенди".

Как сообщает İdman.Biz, победителем генеральной классификации стал Джош Бернетт из Burgos Burpellet BH (Испания). По итогам пяти этапов он показал результат 19 часов 06 минут 43 секунды.

Второе место занял Хенок Мулубран из "Астаны" (Казахстан), уступивший победителю три секунды. Тройку лучших замкнул Александр Бальмер из Solution Tech NIPPO Rali (Италия) с отставанием в семь секунд.

В очковой классификации первым стал Хенок Мулубран, набравший 75 очков. Вторым финишировал Кристиан Давид Пита с 67 очками, третьим стал Эрик Антонио Фагундес, на счету которого 66 очков.

В горном зачете победил Леннерт Теугелс из Tarteletto - Isorex (Бельгия), набравший 20 очков. За ним расположились Джош Бернетт с 17 очками и Давид Дельгадо с 15 очками.

В молодежной классификации лучшим стал Икер Гомес из Equipo Kern Pharma (Испания). В тройку также вошли Францишек Матушевски и Мухаммад Сьелхан.

Командный зачет выиграла XDS Astana Team. Второе место заняла Bardiani CSF 7 Saber (Италия), третье - Li Ning Star (Китай).

Напомним, что пятый этап по маршруту Тертер - Ханкенди также выиграл Джош Бернетт. Вторым на этапе стал Хенок Мулубран, третьим - Эрик Антонио Фагундес.

Теймур Тушиев
İdman.Biz
