13 Мая 2026
Сахиб Алекперов: "Гонка "Баку-Ханкенди" вызвала большой интерес у зарубежных команд"

13 Мая 2026 14:03
Сахиб Алекперов: "Гонка "Баку-Ханкенди" вызвала большой интерес у зарубежных команд"

Вице-президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана и председатель оргкомитета гонки "Баку-Ханкенди" Сахиб Алекперов заявил, что международный турнир вызвал большой интерес у иностранных участников.

Как сообщает İdman.Biz, функционер отметил, что все 24 команды, участвующие в турнире, остались впечатлены Азербайджаном и хотели бы вновь приехать в страну.

""Велоспорт развивается, и работа в этом направлении продолжается. Там, где есть интерес, процессы идут даже без нас. Во всех регионах Азербайджана прекрасные пейзажи. Гонка проходит успешно, безопасность полностью обеспечена. Думаю, каждая из 24 команд, участвующих в турнире, захочет снова вернуться в нашу страну. Они восхищены Азербайджаном", - подчеркнул Алекперов.

Председатель оргкомитета также рассказал о развитии велоспорта в регионах страны.

"За последние семь-восемь месяцев в районах были открыты секции велоспорта, спортсменов обеспечили велосипедами. Детей активно привлекают к этому виду спорта. Секции уже работают в Гедабее, Габале и Шамахы, также планируется открыть отделение в Газахе", - отметил он.

По словам Алекперова, в некоторых селах велосипед остается одним из основных видов транспорта, что дополнительно способствует популярности спорта среди молодежи.

Напомним, что в гонке категории 2.1 Международного союза велосипедистов (UCI) участвуют 24 команды из 20 стран мира. Призовой фонд турнира превышает 50 тыс евро (более 100 тыс манатов). Финальный этап многодневки пройдет в Ханкенди.

