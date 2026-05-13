Победитель этапа "Баку-Ханкенди": "Эта победа - заслуга всей команды" - ВИДЕО

Победитель четвертого этапа велогонки "Баку-Ханкенди" 25-летний Марко Маненти заявил, что своим успехом обязан всей команде.

"В финале для нас все прошло относительно спокойно", - сказал итальянский гонщик команды Bardiani CSF Faizanè после победы на этапе.

Как сообщает İdman.Biz, по словам итальянского велосипедиста, ключевым моментом этапа стал заключительный подъем перед финишем.

"В финальной части был короткий подъем. В лидирующей группе осталось мало спринтеров, и я постарался этим воспользоваться. Благодаря поддержке партнеров мне удалось успешно провести спринт до самого финиша. Наш спортивный директор верил в меня, как и мои товарищи по команде. Эта победа - результат работы всей команды", - отметил гонщик.

Напомним, что Маненти стал победителем четвертого этапа международной велогонки Баку - Ханкенди, прошедшего по маршруту Гянджа - Гейгель - Горанбой - Агдере - Нафталан.

Ранее победителями этапов становились российский гонщик команды "Астана" Глеб Сырица, казахстанский велосипедист Евгений Федоров и белорусский представитель китайской команды Li-Ning Star Алексей Шнирко.

В гонке категории 2.1 Международного союза велосипедистов (UCI) участвуют 24 команды из 20 стран мира. Турнир завершится 14 мая финальным этапом в Ханкенди.

Араз Халилли