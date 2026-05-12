Сахиб Алекперов: "Третий этап мы тоже завершили успешно"

Первый вице-президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана, председатель Организационного комитета гонки "Баку-Ханкенди" Сахиб Алекперов заявил, что третий этап соревнования прошел на высоком уровне.

"Третий этап мы тоже завершили успешно. Я чувствую, что нахожусь в самой красивой стране мира. Автомобильные дороги в Азербайджане великолепны. От Габалы до Мингячевира все было организовано на очень высоком уровне. Это мнение не только мое, но и иностранных гостей", - отметил он.

Напомним, что в велогонке категории 2.1 Международного союза велосипедистов (UCI) участвуют 24 команды из 20 стран мира. Турнир состоит из пяти этапов, а его призовой фонд превышает 50 тыс евро (более 100 тыс манатов). Соревнование завершится 14 мая, финальный этап пройдет в Ханкенди.