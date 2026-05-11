Победитель этапа "Баку-Ханкенди": "Главной целью была победа команды"

11 Мая 2026 14:42
Победитель второго этапа международной велогонки "Баку-Ханкенди" Евгений Федоров заявил, что для "Астаны" главным было не его личное первое место, а успех команды.

Как сообщает İdman.Biz, казахстанский велогонщик после финиша отметил высокий темп этапа и поблагодарил организаторов соревнования. Участники преодолели дистанцию от Sea Breeze до Исмаиллы через Шамахы.

"Благодарю всех организаторов. С самого начала гонки чувствовалась высокая активность, темп был серьезным. Для нашей команды главной целью было, чтобы кто-то из нас выиграл этап. То, что первым стал именно я, не так важно. Главное - командная победа", - сказал Федоров.

Гонщик "Астаны" также признал, что самым сложным отрезком второго этапа для него стали подъемы. При этом он подчеркнул, что команда продолжит борьбу и на следующих этапах.

Напомним, что первый этап на маршруте Баку-Сумгайыт выиграл белорусский представитель китайской команды "Ли-Нинг Стар" Алексей Шнирко.

В гонке категории 2.1 Международного союза велосипедистов (UCI) участвуют 24 команды из 20 стран. Турнир состоит из пяти этапов, призовой фонд превышает 50 тыс евро. Соревнование завершится 14 мая, а финальный этап пройдет в Ханкенди.

