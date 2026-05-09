Роланд Хофер: "В велогонке Баку-Ханкенди выступят команды с четырех континентов"

9 Мая 2026 14:31
Международная велогонка Баку-Ханкенди объединит команды из четырех континентов.

Как сообщает İdman.Biz, об этом на пресс-конференции заявил технический директор велогонки Баку-Ханкенди Роланд Хофер.

По его словам, в соревновании категории 2.1 примут участие 24 команды из 20 стран мира.

"Мы очень рады, что возвращаемся, и на этот раз организуем гонку категории 2.1. В борьбу вступят 24 команды из 20 стран. Они представляют четыре разных континента. Мы увидим борьбу как сильных велогонщиков, так и быстрых спринтеров. Также пройдут спринтерские этапы. Информацию по этапам уже представил Сахиб Алекперов. Мы полностью готовы к старту, а перед началом соревнований состоится презентация команд", - заявил Хофер.

Отметим, что международная велогонка Баку-Ханкенди стартует 10 мая и пройдет в течение пяти дней.

Араз Халилли

İdman.Biz
