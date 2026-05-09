9 Мая 2026
RU

Сахиб Алекперов: "Призовой фонд велогонки Баку-Ханкенди превысит 50 тыс евро" - ВИДЕО

Велосипедный спорт
Новости
9 Мая 2026 15:02
38
Сахиб Алекперов: "Призовой фонд велогонки Баку-Ханкенди превысит 50 тыс евро"

Призовой фонд международной велогонки Баку-Ханкенди составит более 50 тысяч евро.

Как сообщает İdman.Biz, об этом на пресс-конференции заявил первый вице-президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана, председатель Организационного комитета гонки Сахиб Алекперов.

По его словам, денежные призы будут распределены между победителями соревнований.

"Призовой фонд велогонки Баку-Ханкенди превышает 50 тысяч евро. Эта сумма будет разделена между победителями. В соревнованиях как среди спринтеров, так и в горных этапах победители каждого этапа получат награды", - отметил Алекперов.

Он также подчеркнул, что Азербайджан обладает возможностями для проведения подобных соревнований в разных регионах страны.

"У нас есть возможность организовывать эту гонку в любом регионе Азербайджана. В будущем также планируется проведение соревнований в Кяльбаджаре", - добавил представитель федерации.

Отметим, что международная велогонка Баку-Ханкенди стартует 10 мая. В соревновании примут участие 24 команды из 20 стран мира. Турнир продлится пять дней.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Роланд Хофер: "В велогонке Баку-Ханкенди выступят команды с четырех континентов"
14:31
Велосипедный спорт

Роланд Хофер: "В велогонке Баку-Ханкенди выступят команды с четырех континентов"

Турнир категории 2.1 соберет участников из 20 стран
Сахиб Алекперов: "В велогонке Баку-Ханкенди выступят 24 команды"
14:13
Велосипедный спорт

Сахиб Алекперов: "В велогонке Баку-Ханкенди выступят 24 команды"

Маршрут международной многодневки пройдет через 21 город Азербайджана

Подготовка к велогонке Баку - Ханкенди полностью завершена
7 Мая 18:09
Велосипедный спорт

Подготовка к велогонке Баку - Ханкенди полностью завершена - ФОТО

В международной гонке категории UCI 2.1 выступят 24 команды из 20 стран

Eurosport и Euronews начали транслировать промо-ролик "Баку-Ханкенди" - ВИДЕО
1 Мая 17:54
Велосипедный спорт

Eurosport и Euronews начали транслировать промо-ролик "Баку-Ханкенди" - ВИДЕО

В видеоролике представлена краткая информация о соревнованиях, ее этапах, а также маршрутах, по которым проедут спортсмены
Азербайджанский велогонщик Муса Микаилзаде стал четвертым на турнире Tour of Bostonliq
29 Апреля 06:18
Велосипедный спорт

Азербайджанский велогонщик Муса Микаилзаде стал четвертым на турнире Tour of Bostonliq

Несколько дней назад на соревновании Grand Prix Fergana Микаилзаде занял пятое место

21-летний бельгийский велогонщик погиб в ДТП во время тренировки
26 Апреля 15:14
Велосипедный спорт

21-летний бельгийский велогонщик погиб в ДТП во время тренировки

Спортсмен скончался в больнице после тяжелых травм

Самое читаемое

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"
7 Мая 01:37
Мировой футбол

Назван лучший игрок матча "Бавария" - "ПСЖ"

Защитник парижан получил награду от УЕФА после выхода в финал ЛЧ

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"
7 Мая 00:15
Футбол

İTV выступило с заявлением по поводу трансляции матча "Бавария" - "ПСЖ"

Телеканал объяснил ситуацию с показом полуфинала Лиги чемпионов

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026
7 Мая 01:20
Мировой футбол

Где и когда пройдет финал Лиги чемпионов-2026

"ПСЖ" и "Арсенал" сыграют за главный трофей Европы в Будапеште

Вальверде заявил, что Тчуамени не бил его во время конфликта - ОБНОВЛЕНО
8 Мая 02:02
Мировой футбол

Вальверде заявил, что Тчуамени не бил его во время конфликта - ОБНОВЛЕНО

Бил или не бил, вот в чем вопрос