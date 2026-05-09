Сахиб Алекперов: "Призовой фонд велогонки Баку-Ханкенди превысит 50 тыс евро" - ВИДЕО

Призовой фонд международной велогонки Баку-Ханкенди составит более 50 тысяч евро.

Как сообщает İdman.Biz, об этом на пресс-конференции заявил первый вице-президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана, председатель Организационного комитета гонки Сахиб Алекперов.

По его словам, денежные призы будут распределены между победителями соревнований.

"Призовой фонд велогонки Баку-Ханкенди превышает 50 тысяч евро. Эта сумма будет разделена между победителями. В соревнованиях как среди спринтеров, так и в горных этапах победители каждого этапа получат награды", - отметил Алекперов.

Он также подчеркнул, что Азербайджан обладает возможностями для проведения подобных соревнований в разных регионах страны.

"У нас есть возможность организовывать эту гонку в любом регионе Азербайджана. В будущем также планируется проведение соревнований в Кяльбаджаре", - добавил представитель федерации.

Отметим, что международная велогонка Баку-Ханкенди стартует 10 мая. В соревновании примут участие 24 команды из 20 стран мира. Турнир продлится пять дней.