Азербайджанский велогонщик Муса Микаилзаде стал четвертым на турнире Tour of Bostonliq

Сборная Азербайджана по шоссейному велоспорту принимает участие в гонке Tour of Bostonliq, проходящей в Узбекистане. В двухэтапном соревновании категории 2.2 Международного союза велосипедистов (UCI) нашу страну под руководством тренера Эльчина Асадова представляют шесть спортсменов.

Как сообщает İdman.Biz, на первом этапе гонки успешным выступлением отметился наш велогонщик Муса Микаилзаде. Дистанцию 146 км по сложному горному маршруту он преодолел за 3 часа 27 минут 55 секунд, заняв четвертое место среди 87 участников. На втором этапе спортсменам предстоит преодолеть 163 км.

Отметим, что несколько дней назад на другом престижном соревновании в Узбекистане — Grand Prix Fergana — Муса Микаилзаде занял пятое место в общей классификации, заработав 15 рейтинговых очков. Нынешняя гонка носит для нашей команды подготовительный характер перед велопробегом Баку — Ханкенди, который пройдет в Азербайджане с 10 по 14 мая.