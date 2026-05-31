31 Мая 2026
RU

Определились победители чемпионата Азербайджана по трековому велоспорту - ФОТО

Велосипедный спорт
Новости
31 Мая 2026 16:30
13
Определились победители чемпионата Азербайджана по трековому велоспорту

В Республиканском велотреке завершился чемпионат Азербайджана по трековому велоспорту среди юношей.

Как сообщает İdman.Biz, в соревновании приняли участие спортсмены 2008-2009 годов рождения.

Велосипедисты определили сильнейших в индивидуальной гонке преследования, групповой гонке на выбывание, омниуме и спринте.

В индивидуальной гонке преследования на 3 километра победу одержал Нихад Худоев. Второе место занял Чингиз Исаев, третье - Рагим Нагиев.

В групповой гонке на выбывание лучшим стал Али Бахшиев. Серебряную медаль завоевал Ниджат Шукюрзаде, бронзовую - Гасан Зейналов.

В соревнованиях по омниуму золото выиграл Нихад Худоев, серебро досталось Рахиму Нагиеву, бронза - Мураду Надирову.

В спринте чемпионом стал Чингиз Исаев. Второе место занял Мурад Надиров, третье - Али Бахшиев.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Йонас Вингегор выиграл 20-й этап "Джиро д’Италия" — 2026
30 Мая 19:20
Велосипедный спорт

Йонас Вингегор выиграл 20-й этап "Джиро д’Италия" — 2026

Спортсмен преодолел дистанцию 200 км за 5 часов 3 минуты 55 секунд
Владимир Бушанский: “У азербайджанского велоспорта есть шанс попасть на Олимпиаду-2028” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
22 Мая 17:13
Велосипедный спорт

Владимир Бушанский: “У азербайджанского велоспорта есть шанс попасть на Олимпиаду-2028” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Главный тренер и спортивный директор сборной Азербайджана по велоспорту рассказал о недавней велогонке “Баку-Ханкенди” и перспективах велосипедистов

В Азербайджане идут переговоры о создании профессиональной велокоманды - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
21 Мая 16:54
Велосипедный спорт

В Азербайджане идут переговоры о создании профессиональной велокоманды - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

По словам главного тренера сборной Азербайджана по велоспорту, в континентальную команду могут привлечь также иностранцев
Как "Баку-Ханкенди" заметили в мире: Азербайджан вернулся в большой велоспорт - ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО
15 Мая 15:49
Велосипедный спорт

Как "Баку-Ханкенди" заметили в мире: Азербайджан вернулся в большой велоспорт - ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО

Азербайджанская велогонка стала особенной, как для многих иностранных и местных велосипедистов

Международная велогонка "Баку — Ханкенди" завершилась концертной программой - ВИДЕО
14 Мая 18:06
Велосипедный спорт

Международная велогонка "Баку — Ханкенди" завершилась концертной программой - ВИДЕО

Финальный этап гонки прошел по горному и сложному маршруту Тертер—Агдам—Физули—Шуша—Ханкенди
Джош Барнетт: "Я занимаюсь велоспортом всего три года"
14 Мая 15:03
Велосипедный спорт

Джош Барнетт: "Я занимаюсь велоспортом всего три года"

Новозеландец одержал первую профессиональную победу на гонке "Баку-Ханкенди"

Самое читаемое

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
30 Мая 23:04
Мировой футбол

"ПСЖ" одолел "Арсенал" в финале Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Парижане берут титул второй год подряд

Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
30 Мая 14:49
Мировой футбол

Финал Лиги чемпионов: все, что нужно знать об исторической битве "ПСЖ" и "Арсенала" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Парижане могут стать вторым клубом в эпоху ЛЧ, защитившим титул, а лондонцы попытаются со второй попытки выиграть финал главного еврокубка

Лазар Спасич: "Хочу помочь не только "Сабаху", но и всему баскетболу Азербайджана" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
29 Мая 14:33
Мировой футбол

Лазар Спасич: "Хочу помочь не только "Сабаху", но и всему баскетболу Азербайджана" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Интервью İdman.Biz с новым главным тренером баскетбольного "Сабаха"

На Национальной гимнастической арене стартовало первенство Баку
29 Мая 15:53
Гимнастика

На Национальной гимнастической арене стартовало первенство Баку - ФОТО/ВИДЕО

Юные спортсмены соревнуются в аэробной и акробатической гимнастике