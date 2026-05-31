Определились победители чемпионата Азербайджана по трековому велоспорту - ФОТО

В Республиканском велотреке завершился чемпионат Азербайджана по трековому велоспорту среди юношей.

Как сообщает İdman.Biz, в соревновании приняли участие спортсмены 2008-2009 годов рождения.

Велосипедисты определили сильнейших в индивидуальной гонке преследования, групповой гонке на выбывание, омниуме и спринте.

В индивидуальной гонке преследования на 3 километра победу одержал Нихад Худоев. Второе место занял Чингиз Исаев, третье - Рагим Нагиев.

В групповой гонке на выбывание лучшим стал Али Бахшиев. Серебряную медаль завоевал Ниджат Шукюрзаде, бронзовую - Гасан Зейналов.

В соревнованиях по омниуму золото выиграл Нихад Худоев, серебро досталось Рахиму Нагиеву, бронза - Мураду Надирову.

В спринте чемпионом стал Чингиз Исаев. Второе место занял Мурад Надиров, третье - Али Бахшиев.