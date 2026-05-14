Джош Барнетт: "Я занимаюсь велоспортом всего три года"

Победитель этапа международной велогонки "Баку-Ханкенди" Джош Барнетт признался, что эта победа стала для него первой на профессиональном уровне.

Как сообщает İdman.Biz, представитель испанской команды "Бургос" прокомментировал свой успех после финиша этапа Тертер-Ханкенди.

Новозеландский велогонщик преодолел дистанцию в 181,5 километра с лучшим временем и отметил, что особенно тяжелыми стали заключительные километры маршрута.

"Последние 50 километров с подъемами сделали гонку еще сложнее", - заявил Барнетт журналистам.

По словам спортсмена, команда заранее подготовила тактический план, который полностью сработал по ходу этапа.

"Мы действовали тактически вместе с партнерами по команде, старались выводить друг друга вперед, и наш план оказался успешным. В этой победе огромная заслуга всей команды", - подчеркнул гонщик.

При этом Барнетт признался, что его путь в велоспорте начался совсем недавно.

"Я занимаюсь велоспортом всего три года, и это моя первая победа на профессиональном уровне. Эта гонка останется для меня очень приятным воспоминанием", - сказал новозеландец.

Отметим, что ранее победителями этапов велогонки "Баку-Ханкенди" становились Марко Маненти из итальянской команды "Bardiani CSF 7 Saber", представитель "Астаны" Глеб Сырица, Евгений Федоров и белорусский гонщик Алексей Шнирко из китайской команды "Li-Ning Star". Иногда человеку хватает трех лет, чтобы выиграть международную гонку. А кто-то за это время даже пароль от спортзала не может вспомнить.

Араз Халилли