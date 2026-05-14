14 Мая 2026
RU

Джош Барнетт: "Я занимаюсь велоспортом всего три года"

Велосипедный спорт
Новости
14 Мая 2026 15:03
12
Джош Барнетт: "Я занимаюсь велоспортом всего три года"

Победитель этапа международной велогонки "Баку-Ханкенди" Джош Барнетт признался, что эта победа стала для него первой на профессиональном уровне.

Как сообщает İdman.Biz, представитель испанской команды "Бургос" прокомментировал свой успех после финиша этапа Тертер-Ханкенди.

Новозеландский велогонщик преодолел дистанцию в 181,5 километра с лучшим временем и отметил, что особенно тяжелыми стали заключительные километры маршрута.

"Последние 50 километров с подъемами сделали гонку еще сложнее", - заявил Барнетт журналистам.

По словам спортсмена, команда заранее подготовила тактический план, который полностью сработал по ходу этапа.

"Мы действовали тактически вместе с партнерами по команде, старались выводить друг друга вперед, и наш план оказался успешным. В этой победе огромная заслуга всей команды", - подчеркнул гонщик.

При этом Барнетт признался, что его путь в велоспорте начался совсем недавно.

"Я занимаюсь велоспортом всего три года, и это моя первая победа на профессиональном уровне. Эта гонка останется для меня очень приятным воспоминанием", - сказал новозеландец.

Отметим, что ранее победителями этапов велогонки "Баку-Ханкенди" становились Марко Маненти из итальянской команды "Bardiani CSF 7 Saber", представитель "Астаны" Глеб Сырица, Евгений Федоров и белорусский гонщик Алексей Шнирко из китайской команды "Li-Ning Star". Иногда человеку хватает трех лет, чтобы выиграть международную гонку. А кто-то за это время даже пароль от спортзала не может вспомнить.

Араз Халилли

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Велогонка "Баку–Ханкенди": победа на этапе и в общем зачеёте — ОБЗОР İDMAN.BİZ
13:43
Велосипедный спорт

Велогонка "Баку–Ханкенди": победа на этапе и в общем зачеёте — ОБЗОР İDMAN.BİZ

Новозеландский гонщик стал лучшим в генеральной классификации, благодаря победе в пятом этапе

Новозеландец Джош Барнетт выиграл финальный этап велогонки "Баку-Ханкенди"
13:16
Велосипедный спорт

Новозеландец Джош Барнетт выиграл финальный этап велогонки "Баку-Ханкенди" - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО

Гонщик "Бургоса" первым финишировал на маршруте Тертер - Ханкенди
Казахстанская команда доминирует на велогонке "Баку-Ханкенди" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
13 Мая 15:31
Велосипедный спорт

Казахстанская команда доминирует на велогонке "Баку-Ханкенди" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Желтую майку лидера в генеральной классификации удерживает Евгений Федоров, Муса Микаилзаде лучший среди велогонщикв Азербайджана

Сахиб Алекперов: "Гонка "Баку-Ханкенди" вызвала большой интерес у зарубежных команд"
13 Мая 14:03
Велосипедный спорт

Сахиб Алекперов: "Гонка "Баку-Ханкенди" вызвала большой интерес у зарубежных команд"

В Федерации велоспорта Азербайджана заявили о росте интереса к велоспорту в регионах
Победитель этапа "Баку-Ханкенди": "Эта победа - заслуга всей команды"
13 Мая 13:41
Велосипедный спорт

Победитель этапа "Баку-Ханкенди": "Эта победа - заслуга всей команды" - ВИДЕО

Итальянский велогонщик Марко Маненти поблагодарил партнеров после успеха на четвертом этапе

Итальянский велогонщик выиграл четвертый этап велогонки "Баку-Ханкенди" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
13 Мая 13:11
Велосипедный спорт

Итальянский велогонщик выиграл четвертый этап велогонки "Баку-Ханкенди" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Марко Маненти - победитель сложнейшего этапа через Агдере и Нафталан

Самое читаемое

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем"
13 Мая 00:04
Мировой футбол

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем" - ВИДЕО

До окончания сезона осталось провести две встречи
Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ
12 Мая 14:05
Мировой футбол

Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Звезды португальского и французского футбола в девятый раз сыграют друг против друга

Диего Симеоне: "Барселона" - лучшая команда мира"
11 Мая 16:15
Мировой футбол

Диего Симеоне: "Барселона" - лучшая команда мира"

Главный тренер "Атлетико" признал силу чемпиона Испании и напомнил о двух победах своей команды

Стал известен весь кард турнира UFC в Баку
11 Мая 17:01
ММА

Стал известен весь кард турнира UFC в Баку

В бакинском турнире примут участие два представителя Азербайджана, один из них сразится в предварительном, другой в основном карде