Казахстанская команда доминирует на велогонке "Баку-Ханкенди" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

13 Мая 2026 15:31
В Азербайджане продолжается международная велогонка "Баку-Ханкенди".

Как сообщает İdman.Biz, после четвертого этапа лидерство в генеральной классификации сохранил Евгений Федоров из XDS Astana Team. Его общий результат составляет 14 часов 49 минут 59 секунд. На второй позиции идет Александр Бальмер из Solution Tech NIPPO Rali, уступающий лидеру четыре секунды. Тройку замыкает еще один представитель XDS Astana Team Хенок Мулубран, отставание которого составляет восемь секунд.

В очковом зачете лидирует Марко Маненти из Bardiani CSF 7 Saber, набравший 62 очка. Столько же у Кристиана Давида Питы из Roojai Insurance Winspace, который занимает второе место. Третьим идет Глеб Сырица из XDS Astana Team - 55 очков.

В горной классификации первое место занимает Леннарт Теугелс из Tarteletto - Isorex - 20 очков. Вторым идет Александр Бальмер из Solution Tech NIPPO Rali - 10 очков, третьим - Давид Алехандро Гонсалес из Team Medellin - EPM, у которого пять очков.

В молодежном зачете лидирует Икер Гомес из Equipo Kern Pharma с результатом 14 часов 58 минут 19 секунд. Второе место занимает Францишек Матушевски из Mazowsze Serce Polski, уступающий две минуты 08 секунд. Третьим идет Мухаммад Сиелхан из ASC Monsters Indonesia с отставанием пять минут 57 секунд.

В командной классификации первое место занимает XDS Astana Team - 44 часа 30 минут 45 секунд. На второй позиции идет Bardiani CSF 7 Saber с отставанием девять секунд, третьей - Li Ning Star, также уступающая девять секунд.

Среди азербайджанских велогонщиков лучшее положение в генеральной классификации занимает Муса Микаилзаде, идущий 52-м с отставанием 14 минут 17 секунд. По итогам четвертого этапа веломногодневки он поднялся на восемь строчек.

В свою очередь, Нофал Нуриев располагается на 117-м месте, проигрывая лидеру 36 минут 11 секунд. Шахин Эйвазов занимает 124-е место с отставанием 38 минут 26 секунд, а Али Гурбанов идет 125-м, уступая 38 минут 40 секунд.

Сборная Азербайджана в командном зачете занимает 23-е место, уступая лидеру один час 27 минут 51 секунду.

Напомним, четвертый этап прошел по маршруту Гянджа-Нафталан и завершился победой итальянца Марко Маненти из команды Bardiani CSF 7 Saber. Заключительный, пятый этап велогонки пройдет в четверг, 14 мая, по маршруту Тертер-Ханкенди.

