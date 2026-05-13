13 Мая 2026
Турецкий велогонщик о гонке "Баку-Ханкенди": "Гордимся соревноваться на улицах братской страны" - ВИДЕО

13 Мая 2026 11:36
Турецкий велогонщик команды "Спор Тото" Ахмет Оркен высоко оценил атмосферу турнира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию велосипедного спорта Азербайджана, спортсмен напомнил, что уже участвовал в соревнованиях в Азербайджане в 2017 году.

"Для нас большая гордость соревноваться на улицах братского Азербайджана. Мы видим очень много зрителей вдоль дорог. Это нас радует. Поддержка наших братьев создает действительно особую атмосферу. Для нас большая честь находиться здесь и соревноваться. Видеть рядом флаги Турции и Азербайджана в разных регионах очень приятно. И спортсмены, и технический персонал получают от этого большое удовольствие. Мы проехали по очень сложным маршрутам. Было особенно интересно проходить через исторические районы, улицы и города. Мы были очень счастливы получить такой опыт", - сказал турецкий велосипедист.

Оркен подчеркнул, что нынешняя многодневка отличается высоким уровнем сложности.

"В целом этапы этого года действительно тяжелые. Особенно завтрашний финальный этап будет очень сложным", - заявил Оркен.

İdman.Biz
Стартовал четвертый этап велогонки "Баку-Ханкенди" - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО
09:36
На этом этапе велосипедисты преодолеют дистанцию в 152,8 км
Сахиб Алекперов: "Третий этап мы тоже завершили успешно"
12 Мая 14:26
Глава оргкомитета велогонки Баку - Ханкенди высоко оценил уровень трассы и организацию

Победитель этапа "Баку-Ханкенди": "Впереди нас ждут два тяжелых этапа"
12 Мая 14:20
Глеб Сырица заявил, что команда XDS Astana старается экономить силы перед решающими днями гонки

Российский велогонщик из "Астаны" выиграл третий этап "Баку-Ханкенди" - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
12 Мая 13:06
Глеб Сырица первым финишировал на маршруте Габала-Мингячевир

Сахиб Алекперов: "Мы стараемся добиться еще большего прогресса в этом виде спорта"
11 Мая 21:30
Вице-президент Федерации велоспорта Азербайджана отметил высокий интерес к гонке "Баку–Ханкенди"
Гонщик бельгийской команды: "Боковой ветер осложнил нам задачу" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
11 Мая 16:31
Арне Санти назвал самый тяжелый участок второго этапа велогонки "Баку-Ханкенди"

