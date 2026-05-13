Турецкий велогонщик о гонке "Баку-Ханкенди": "Гордимся соревноваться на улицах братской страны" - ВИДЕО

Турецкий велогонщик команды "Спор Тото" Ахмет Оркен высоко оценил атмосферу турнира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию велосипедного спорта Азербайджана, спортсмен напомнил, что уже участвовал в соревнованиях в Азербайджане в 2017 году.

"Для нас большая гордость соревноваться на улицах братского Азербайджана. Мы видим очень много зрителей вдоль дорог. Это нас радует. Поддержка наших братьев создает действительно особую атмосферу. Для нас большая честь находиться здесь и соревноваться. Видеть рядом флаги Турции и Азербайджана в разных регионах очень приятно. И спортсмены, и технический персонал получают от этого большое удовольствие. Мы проехали по очень сложным маршрутам. Было особенно интересно проходить через исторические районы, улицы и города. Мы были очень счастливы получить такой опыт", - сказал турецкий велосипедист.

Оркен подчеркнул, что нынешняя многодневка отличается высоким уровнем сложности.

"В целом этапы этого года действительно тяжелые. Особенно завтрашний финальный этап будет очень сложным", - заявил Оркен.