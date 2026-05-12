Сегодня стартует третий этап велогонки "Баку-Ханкенди"

12 Мая 2026 08:30
Сегодня пройдет третий этап международной велогонки "Баку-Ханкенди".

Как сообщает İdman.Biz, велосипедисты стартуют в Габале и финишируют в Мингячевире, преодолев дистанцию в 162,9 километра.

Напомним, победителем второго этапа по маршруту Баку - Исмаиллы стал казахстанский гонщик Евгений Федоров. Первый этап Баку - Сумгайыт выиграл белорусский представитель китайской команды Li-Ning Star Алексей Шнырко.

В соревновании категории 2.1 под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI) участвуют 24 команды, представляющие 20 стран мира.

Призовой фонд пятиэтапной гонки превышает 50 тысяч евро. Турнир завершится 14 мая, а финальный этап пройдет в Ханкенди.

Араз Халилли

İdman.Biz
