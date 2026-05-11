Сегодня стартовал второй этап велогонки Баку - Ханкенди

Сегодня пройдет второй этап международной велогонки Баку - Ханкенди.

Как сообщает İdman.Biz, дистанция этапа составит 193,2 км. Велосипедисты стартуют в Баку, проедут через Шамахы и финишируют в Исмаиллы.

На первом этапе победу одержал белорусский гонщик китайской команды "Ли-Нинг Стар" Алексей Шнирко. Он первым пересек финишную черту и подошел ко второму дню соревнований в статусе лидера.

Отметим, что в гонке категории 2.1 Международного союза велосипедистов (UCI) участвуют 24 команды из 20 стран. Турнир состоит из пяти этапов, призовой фонд превышает 50 тыс евро (более 100 тыс манатов). Соревнование завершится 14 мая.

Финальный этап пройдет в Ханкенди. Цель гонки - развитие велоспорта в Азербайджане, демонстрация возможностей страны в проведении международных спортивных мероприятий и привлечение внимания к освобожденным территориям.

Араз Халилли