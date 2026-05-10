Сахиб Алекперов: "Для участников "Баку - Ханкенди" были созданы максимально комфортные условия"

Первый вице-президент Федерации велоспорта Азербайджана и председатель организационного комитета велогонки "Баку - Ханкенди" Сахиб Алекперов прокомментировал выступление азербайджанских спортсменов на первом этапе соревнований.

Как сообщает İdman.Biz, на пресс-конференции Алекперов отметил, что молодым велосипедистам сборной не хватило опыта для успешного прохождения всей дистанции.

"Наши ребята выступили не так уж плохо. Поздравляю победителей. Гонка получилась непростой. После девятилетнего перерыва были определенные вопросы. Радует, что нам удалось устранить все недостатки. Молодым велосипедистам немного не хватило опыта, они поторопились, поэтому сил до финиша не хватило", - заявил Алекперов.

Он также отметил, что во время гонки произошли небольшие инциденты с участием велосипедистов, однако трасса была оперативно очищена.

"Несмотря на жаркую погоду, для участников были созданы максимально комфортные условия", - подчеркнул глава оргкомитета.

Напомним, в велогонке категории UCI 2.1 участвуют 24 команды из 20 стран мира. Общий призовой фонд соревнований превышает 50 тысяч евро. Турнир завершится 14 мая.

Отметимм, что победителем первого этапа велогонки стал белорусский спортсмен Алексей Шнилько.

Араз Халилли