Дан старт велогонке "Баку - Ханкенди" - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО

Сегодня стартовала международная велогонка "Баку - Ханкенди".

Как сообщает İdman.Biz, соревнование пройдет в пять этапов.

Первый этап берет старт в Sea Breeze, после чего участники проедут по достопримечательностям Баку и финишируют в Сумгайыте. Протяженность этапа составляет 158,7 километра.

09:00

Сегодня стартует международная велогонка "Баку - Ханкенди".

Как сообщает İdman.Biz, соревнование пройдет в пять этапов.

Первый этап возьмет старт в Sea Breeze, после чего участники проедут по достопримечательностям Баку и финишируют в Сумгайыте. Протяженность этапа составит 158,7 километра.

Расписание гонки:

10 мая

I этап: "Sea Breeze" - Сумгайыт (158,7 км)

11 мая

II этап: Баку - Шамаха - Исмаиллы (193,2 км)

12 мая

III этап: Габала - Огуз - Шеки - Мингячевир (163,3 км)

13 мая

IV этап: Гянджа - Гейгель - Геранбой - Суговушан - Талыш - Нафталан (152,7 км)

14 мая

V этап: Тертер - Агдам - Физули - Шуша - Ханкенди (181,3 км)

Отметим, что в велогонке категории 2.1 Международного союза велосипедистов (UCI) выступят 24 команды, представляющие 20 стран мира. Общий призовой фонд соревнования превышает 50 тысяч евро.

Победители турнира определятся 14 мая.