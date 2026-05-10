Дан старт велогонке "Баку - Ханкенди" - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО

Дан старт велогонке "Баку - Ханкенди"

10 Мая 2026 09:33
Дан старт велогонке "Баку - Ханкенди"

Сегодня стартовала международная велогонка "Баку - Ханкенди".

Как сообщает İdman.Biz, соревнование пройдет в пять этапов.

Первый этап берет старт в Sea Breeze, после чего участники проедут по достопримечательностям Баку и финишируют в Сумгайыте. Протяженность этапа составляет 158,7 километра.

Расписание гонки:

10 мая
I этап: "Sea Breeze" - Сумгайыт (158,7 км)

11 мая
II этап: Баку - Шамаха - Исмаиллы (193,2 км)

12 мая
III этап: Габала - Огуз - Шеки - Мингячевир (163,3 км)

13 мая
IV этап: Гянджа - Гейгель - Геранбой - Суговушан - Талыш - Нафталан (152,7 км)

14 мая
V этап: Тертер - Агдам - Физули - Шуша - Ханкенди (181,3 км)

Отметим, что в велогонке категории 2.1 Международного союза велосипедистов (UCI) выступят 24 команды, представляющие 20 стран мира. Общий призовой фонд соревнования превышает 50 тысяч евро.

Победители турнира определятся 14 мая.

İdman.Biz
Сахиб Алекперов: "Призовой фонд велогонки Баку-Ханкенди превысит 50 тыс евро"
9 Мая 15:02
Велосипедный спорт

Сахиб Алекперов: "Призовой фонд велогонки Баку-Ханкенди превысит 50 тыс евро" - ВИДЕО

Организаторы также планируют провести гонку в Кяльбаджаре
Роланд Хофер: "В велогонке Баку-Ханкенди выступят команды с четырех континентов"
9 Мая 14:31
Велосипедный спорт

Роланд Хофер: "В велогонке Баку-Ханкенди выступят команды с четырех континентов"

Турнир категории 2.1 соберет участников из 20 стран
Сахиб Алекперов: "В велогонке Баку-Ханкенди выступят 24 команды"
9 Мая 14:13
Велосипедный спорт

Сахиб Алекперов: "В велогонке Баку-Ханкенди выступят 24 команды"

Маршрут международной многодневки пройдет через 21 город Азербайджана

Подготовка к велогонке Баку - Ханкенди полностью завершена
7 Мая 18:09
Велосипедный спорт

Подготовка к велогонке Баку - Ханкенди полностью завершена - ФОТО

В международной гонке категории UCI 2.1 выступят 24 команды из 20 стран

Eurosport и Euronews начали транслировать промо-ролик "Баку-Ханкенди" - ВИДЕО
1 Мая 17:54
Велосипедный спорт

Eurosport и Euronews начали транслировать промо-ролик "Баку-Ханкенди" - ВИДЕО

В видеоролике представлена краткая информация о соревнованиях, ее этапах, а также маршрутах, по которым проедут спортсмены
Азербайджанский велогонщик Муса Микаилзаде стал четвертым на турнире Tour of Bostonliq
29 Апреля 06:18
Велосипедный спорт

Азербайджанский велогонщик Муса Микаилзаде стал четвертым на турнире Tour of Bostonliq

Несколько дней назад на соревновании Grand Prix Fergana Микаилзаде занял пятое место

