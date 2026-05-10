Дан старт велогонке "Баку - Ханкенди" - ОБНОВЛЯЕТСЯ + ВИДЕО

Сегодня стартует международная велогонка "Баку - Ханкенди".
Как сообщает İdman.Biz, соревнование пройдет в пять этапов.
Первый этап возьмет старт в Sea Breeze, после чего участники проедут по достопримечательностям Баку и финишируют в Сумгайыте. Протяженность этапа составит 158,7 километра.
Расписание гонки:
10 мая
I этап: "Sea Breeze" - Сумгайыт (158,7 км)
11 мая
II этап: Баку - Шамаха - Исмаиллы (193,2 км)
12 мая
III этап: Габала - Огуз - Шеки - Мингячевир (163,3 км)
13 мая
IV этап: Гянджа - Гейгель - Геранбой - Суговушан - Талыш - Нафталан (152,7 км)
14 мая
V этап: Тертер - Агдам - Физули - Шуша - Ханкенди (181,3 км)
Отметим, что в велогонке категории 2.1 Международного союза велосипедистов (UCI) выступят 24 команды, представляющие 20 стран мира. Общий призовой фонд соревнования превышает 50 тысяч евро.
Победители турнира определятся 14 мая.