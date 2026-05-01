Eurosport и Euronews начали транслировать промо-ролик "Баку-Ханкенди" - ВИДЕО

1 Мая 2026 17:54
С сегодняшнего дня на телеканалах Eurosport и Euronews началась трансляция презентационного видеоролика, посвященного Азербайджанской велогонке "Баку-Ханкенди", которая пройдет 10-14 мая.

Как сообщает İdman.Biz, в видеоролике представлена краткая информация о соревнованиях, ее этапах, а также маршрутах, по которым проедут спортсмены.

Напомним, что участие в этой престижной гонке категории 2.1 Международного союза велосипедистов (UCI) подтвердили одна команда Мирового тура, четыре команды Про-Тура, 19 континентальных команд и сборная Азербайджана. Подробную информацию о командах можно найти на сайте bakukhankendi.az.

Азербайджанская велогонка "Баку-Ханкенди" состоит из пяти этапов:

Первый этап, 10.05.2026
Старт в Sea Breeze Resort, маршрут пройдет через достопримечательности Баку и завершится в Сумгаите (158,4 км)

Второй этап, 11.05.2026
Баку - Шамахы - Исмаиллы (193,3 км)

Третий этап, 12.05.2026
Габала - Огуз - Шеки - Мингячевир (162,9 км)

Четвертый этап, 13.05.2026
Гянджа - Гейгель - Горанбой - Суговушан - Талыш - Нафталан (152,8 км)

Пятый этап, 14.05.2026
Тертер - Агдам - Физули - Шуша - Ханкенди (181,5 км)

Велогонка "Баку-Ханкенди" является не только интересным и зрелищным спортивным событием, но и создает уникальные возможности для демонстрации туристического потенциала страны, а также масштабных процессов восстановления и развития на освобожденных территориях.

Следить за ходом гонки можно ежедневно в прямом эфире на телеканалах Eurosport и CBC Sport, а также получать подробную информацию в специальных вечерних программах этих каналов и на сайтах bakukhankendi.az и azvif.az.

