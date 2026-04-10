10 Апреля 2026
RU

Велосипедный спорт
Новости
10 Апреля 2026 13:14
15
Сулейман Алекперов: "Бронзовая медаль в Алматы - хороший старт сезона"

Азербайджанский велогонщик Сулейман Алекперов прокомментировал завоеванную бронзовую медаль на турнире Road Race 2026 в Алматы.

Спортсмен считает этот результат успешным началом сезона и важным этапом в своей карьере.

"В Алматы прошла первая гонка сезона, в которой участвовали более 130 спортсменов. Сезон только начинается, и "бронза" для меня является хорошим стартом. Подготовка прошла на высоком уровне: я тренировался как с личным тренером, так и в составе сборной на сборах в Турции. Там мы также работали с тренером национальной команды Владимиром Бушанским. Поэтому я рассчитываю, что этот сезон будет для меня продуктивным. Как молодой спортсмен, я получаю большой опыт на таких соревнованиях и ставлю перед собой цель прогрессировать и показывать более высокие результаты", - заявил Алекперов в комментариях Report.

Он также рассказал о своем спортивном пути и текущем этапе карьеры. По его словам, он занимается велоспортом около двух лет, за это время уже добился первых результатов и продолжает развиваться в составе национальной команды.

"В прошлом году я занял второе место на чемпионате Азербайджана, а в этом году получил вызов в национальную сборную. Я продолжаю подготовку по плану, который составляет мой тренер Эльчин Асадов, и стараюсь максимально использовать каждую возможность для участия в соревнованиях", - отметил спортсмен.

Отметим, что Алекперов является членом сборной Азербайджана U23 по шоссейному велоспорту и завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке с раздельным стартом на дистанции 25 км.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В Азербайджане состоится первая в сезоне гонка по маунтинбайку
02:10
Велосипедный спорт

В Азербайджане состоится первая в сезоне гонка по маунтинбайку

Участие в гонке свободное
Азербайджанский велогонщик завоевал "бронзу" в Алматы - ФОТО/ВИДЕО
8 Апреля 11:49
Велосипедный спорт

Азербайджанский велогонщик завоевал "бронзу" в Алматы - ФОТО/ВИДЕО

Сулейман Алекперов отличился на соревновании Road Race 2026.

Азербайджанские велогонщики стартуют на Туре Мерсина
7 Апреля 11:22
Велосипедный спорт

Азербайджанские велогонщики стартуют на Туре Мерсина

Международная гонка 2.2 категории пройдет в турецком городе
Состоялось заседание Оргкомитета велогонки "Баку — Ханкенди"
5 Апреля 01:46
Велосипедный спорт

Состоялось заседание Оргкомитета велогонки "Баку — Ханкенди"

Были подробно обсуждены вопросы логистики, технического состояния дорог и меры безопасности
Испанский велогонщик попал в аварию на тренировке
3 Апреля 13:22
Велосипедный спорт

Испанский велогонщик попал в аварию на тренировке

Хауме Гуарданьо доставлен в больницу вертолетом
Испанский велогонщик Гварденьо был доставлен в больницу вертолетом после столкновения с автомобилем
3 Апреля 05:18
Велосипедный спорт

Испанский велогонщик Гварденьо был доставлен в больницу вертолетом после столкновения с автомобилем

23-летний спортсмен находится в отделении интенсивной терапии

Самое читаемое

"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге
8 Апреля 11:41
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге

Юбилей пришелся на матч с "Араз-Нахчываном"

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала
9 Апреля 00:56
Мировой футбол

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Парижане обыграли "Ливерпуль", мадридцы — "Барселону"

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ
01:45
Мировой футбол

Судья матча "Барселона" — "Атлетико" отстранен от работы в ЛЧ до конца сезона - СМИ

При этом Ковач будет работать на чемпионате мира 2026 года
Сын Мирчи Луческу сделал первое заявление о состоянии своего отца
7 Апреля 14:34
Мировой футбол

Сын Мирчи Луческу сделал первое заявление о состоянии своего отца

Главный тренер "ПАОК" призвал к уважению частной жизни семьи и доверию официальным медицинским отчетам