Сулейман Алекперов: "Бронзовая медаль в Алматы - хороший старт сезона"

Азербайджанский велогонщик Сулейман Алекперов прокомментировал завоеванную бронзовую медаль на турнире Road Race 2026 в Алматы.

Спортсмен считает этот результат успешным началом сезона и важным этапом в своей карьере.

"В Алматы прошла первая гонка сезона, в которой участвовали более 130 спортсменов. Сезон только начинается, и "бронза" для меня является хорошим стартом. Подготовка прошла на высоком уровне: я тренировался как с личным тренером, так и в составе сборной на сборах в Турции. Там мы также работали с тренером национальной команды Владимиром Бушанским. Поэтому я рассчитываю, что этот сезон будет для меня продуктивным. Как молодой спортсмен, я получаю большой опыт на таких соревнованиях и ставлю перед собой цель прогрессировать и показывать более высокие результаты", - заявил Алекперов в комментариях Report.

Он также рассказал о своем спортивном пути и текущем этапе карьеры. По его словам, он занимается велоспортом около двух лет, за это время уже добился первых результатов и продолжает развиваться в составе национальной команды.

"В прошлом году я занял второе место на чемпионате Азербайджана, а в этом году получил вызов в национальную сборную. Я продолжаю подготовку по плану, который составляет мой тренер Эльчин Асадов, и стараюсь максимально использовать каждую возможность для участия в соревнованиях", - отметил спортсмен.

Отметим, что Алекперов является членом сборной Азербайджана U23 по шоссейному велоспорту и завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке с раздельным стартом на дистанции 25 км.