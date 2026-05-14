14 Мая 2026 18:06
Международная велогонка "Баку — Ханкенди" завершилась концертной программой - ВИДЕО

Международная велогонка категории 2.1 Международного союза велосипедистов (UCI) "Баку-Ханкенди" завершилась торжественной церемонией закрытия и концертной программой в Ханкенди.

Как сообщает İdman.Biz, финальный, пятый этап гонки прошел по горному и сложному маршруту Тертер—Агдам—Физули—Шуша—Ханкенди протяженностью 181,5 километра. Этот отрезок запомнился отрывом гонщика испанской команды Burgos Burpellet PH Джоша Барнетта, который финишировал первым с результатом 4 часа 16 минут 35 секунд. Второе место занял представитель казахстанской команды мирового тура XDS Astana Хенок Мулубрхан, а тройку лидеров этапа замкнул еще один велогонщик Burgos Burpellet PH Эрик Антонио Фагундес.

Итоги финального дня внесли ключевые изменения в генеральную классификацию. Победитель этапа Джош Барнетт перехватил лидерство и примерил синюю майку лидера общего зачета. В итоговой классификации Хенок Мулубрхан занял второе место, а Александр Балмер из итальянской Solution Tech NIPPO Rali стал третьим. Мулубрхан также выиграл зеленую майку лучшего спринтера, предоставленную Sea Breeze. Красная майка горного лидера досталась Леннерту Тегельсу из бельгийской Tarteletto-Isorex, а белую майку лучшего молодого гонщика, представленную Azvirt, завоевал Икер Гомес из испанской Equipo Kern Pharma.

В командном зачете на высшую ступень пьедестала поднялся коллектив Burgos Burpellet PH. Второе место досталось итальянской Bardiani CSF Faizanè, а третье — испанской Equipo Kern Pharma. Награды триумфаторам вручили министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов, специальный представитель президента в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Эльчин Юсубов, спецпредставитель в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, а также президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана Заур Ахундов и исполнительный вице-президент структуры Фикрет Гусейнов.

Араз Халили

İdman.Biz
