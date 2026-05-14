Стартовал заключительный этап велогонки "Баку-Ханкенди"

Сегодня был дан старт пятому, заключительному этапу международной велогонки "Баку-Ханкенди".

Как сообщает İdman.Biz, в финальный соревновательный день участники преодолеют маршрут Тертер - Ханкенди.

Напомним, победителем четвертого этапа по маршруту Гянджа - Гейгель - Горанбой - Агдера (Суговушан и село Талыш) - Нафталан стал 25-летний итальянский велогонщик Марко Маненти из команды Bardiani CSF 7 Saber. Третий этап Габала - Исмаиллы выиграл представитель команды XDS Astana Глеб Сырица, второй этап Баку - Исмаиллы остался за Евгением Федоровым из "XDS Astana", а победителем стартового этапа Баку - Сумгайыт стал белорус Алексей Шнырко, представляющий китайскую команду Li-Ning Star.

Отметим, что в велогонке категории UCI 2.1 принимают участие 24 команды из 20 стран мира. Призовой фонд турнира превышает 50 тысяч евро.

Финал соревнований состоится 14 мая в Ханкенди.