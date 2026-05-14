14 Мая 2026
RU

Стартовал заключительный этап велогонки "Баку-Ханкенди"

Велосипедный спорт
Новости
14 Мая 2026 08:40
16
Стартовал заключительный этап велогонки "Баку-Ханкенди"

Сегодня был дан старт пятому, заключительному этапу международной велогонки "Баку-Ханкенди".

Как сообщает İdman.Biz, в финальный соревновательный день участники преодолеют маршрут Тертер - Ханкенди.

Напомним, победителем четвертого этапа по маршруту Гянджа - Гейгель - Горанбой - Агдера (Суговушан и село Талыш) - Нафталан стал 25-летний итальянский велогонщик Марко Маненти из команды Bardiani CSF 7 Saber. Третий этап Габала - Исмаиллы выиграл представитель команды XDS Astana Глеб Сырица, второй этап Баку - Исмаиллы остался за Евгением Федоровым из "XDS Astana", а победителем стартового этапа Баку - Сумгайыт стал белорус Алексей Шнырко, представляющий китайскую команду Li-Ning Star.

Отметим, что в велогонке категории UCI 2.1 принимают участие 24 команды из 20 стран мира. Призовой фонд турнира превышает 50 тысяч евро.

Финал соревнований состоится 14 мая в Ханкенди.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Казахстанская команда доминирует на велогонке "Баку-Ханкенди" – ОБЗОР İDMAN.BİZ
13 Мая 15:31
Велосипедный спорт

Казахстанская команда доминирует на велогонке "Баку-Ханкенди" – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Желтую майку лидера в генеральной классификации удерживает Евгений Федоров, Муса Микаилзаде лучший среди велогонщикв Азербайджана

Сахиб Алекперов: "Гонка "Баку-Ханкенди" вызвала большой интерес у зарубежных команд"
13 Мая 14:03
Велосипедный спорт

Сахиб Алекперов: "Гонка "Баку-Ханкенди" вызвала большой интерес у зарубежных команд"

В Федерации велоспорта Азербайджана заявили о росте интереса к велоспорту в регионах
Победитель этапа "Баку-Ханкенди": "Эта победа - заслуга всей команды"
13 Мая 13:41
Велосипедный спорт

Победитель этапа "Баку-Ханкенди": "Эта победа - заслуга всей команды" - ВИДЕО

Итальянский велогонщик Марко Маненти поблагодарил партнеров после успеха на четвертом этапе

Итальянский велогонщик выиграл четвертый этап велогонки "Баку-Ханкенди" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
13 Мая 13:11
Велосипедный спорт

Итальянский велогонщик выиграл четвертый этап велогонки "Баку-Ханкенди" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Марко Маненти - победитель сложнейшего этапа через Агдере и Нафталан
Турецкий велогонщик о гонке "Баку-Ханкенди": "Гордимся соревноваться на улицах братской страны"
13 Мая 11:36
Велосипедный спорт

Турецкий велогонщик о гонке "Баку-Ханкенди": "Гордимся соревноваться на улицах братской страны" - ВИДЕО

Спортсмен уже участвовал в соревнованиях в Азербайджане в 2017 году

Сахиб Алекперов: "Третий этап мы тоже завершили успешно"
12 Мая 14:26
Велосипедный спорт

Сахиб Алекперов: "Третий этап мы тоже завершили успешно"

Глава оргкомитета велогонки Баку - Ханкенди высоко оценил уровень трассы и организацию

Самое читаемое

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем"
13 Мая 00:04
Мировой футбол

"Аль-Наср" упустил возможность выиграть Про-Лигу в матче с "Аль-Хилялем" - ВИДЕО

До окончания сезона осталось провести две встречи
Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ
12 Мая 14:05
Мировой футбол

Роналду против Бензема: дерби за чемпионство в Саудовской Аравии – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Звезды португальского и французского футбола в девятый раз сыграют друг против друга

Диего Симеоне: "Барселона" - лучшая команда мира"
11 Мая 16:15
Мировой футбол

Диего Симеоне: "Барселона" - лучшая команда мира"

Главный тренер "Атлетико" признал силу чемпиона Испании и напомнил о двух победах своей команды

Стал известен весь кард турнира UFC в Баку
11 Мая 17:01
ММА

Стал известен весь кард турнира UFC в Баку

В бакинском турнире примут участие два представителя Азербайджана, один из них сразится в предварительном, другой в основном карде