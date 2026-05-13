Стартовал четвертый этап велогонки "Баку-Ханкенди" - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Стартовал четвертый этап велогонки "Баку-Ханкенди"

13 Мая 2026 09:36
Стартовал четвертый этап велогонки "Баку-Ханкенди"

Сегодня в 9:20 стартовал четвертый этап международной велогонки "Баку-Ханкенди".

Как сообщает İdman.Biz, участники соревнования будут бороться на дистанции 152,8 км по маршруту Гянджа - Гейгель - Горанбой - Агдере - Нафталан.

По ходу этапа велосипедисты также проедут через Суговушан и село Талыш.

Четвертый этап считается одним из самых сложных и зрелищных на нынешней многодневке из-за перепадов рельефа и протяженного маршрута через западные районы Азербайджана. Накануне представители команды XDS Astana уже заявляли, что именно решающие этапы могут серьезно изменить расстановку сил в генеральной классификации.

Напомним, что гонка категории 2.1 Международного союза велосипедистов (UCI) проходит с участием 24 команд из 20 стран мира. Турнир завершится 14 мая, а финальный этап состоится в Ханкенди.

08:30

Сегодня будет дан старт четвертому этапу азербайджанской велогонки "Баку-Ханкенди".

Как сообщает İdman.Biz, на четвертом этапе велосипедисты преодолеют дистанцию в 152,8 км, двигаясь по маршруту Гянджа – Гёйгёль – Геранбой – Агдере (села Суговушан и Талыш) – Нафталан.

Отметим, что победителем третьего этапа велопробега Габала – Исмайыллы стал российский член казахстанской команды XDS Astana Глеб Сырица. Победителем второго этапа Баку – Исмайыллы стал велосипедист команды Мирового тура XDS Astana (Казахстан) Евгений Федоров. Победителем же первого этапа гонки Баку – Сумгайыт стал белорусский член китайской команды Li-Ning Star Алексей Шнырко.

Напомним, что в гонке категории 2.1 Международного союза велосипедистов (UCI) принимают участие 24 команды, представляющие 20 стран мира. Призовой фонд турнира, состоящего из пяти этапов, составляет более 50 тысяч евро. Гонка завершится 14 мая. Финальный этап турнира будет организован в городе Ханкенди.

Араз Халилли

