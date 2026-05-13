Стартовал четвертый этап велогонки "Баку-Ханкенди" - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Сегодня в 9:20 стартовал четвертый этап международной велогонки "Баку-Ханкенди".

Как сообщает İdman.Biz, участники соревнования будут бороться на дистанции 152,8 км по маршруту Гянджа - Гейгель - Горанбой - Агдере - Нафталан.

По ходу этапа велосипедисты также проедут через Суговушан и село Талыш.

Четвертый этап считается одним из самых сложных и зрелищных на нынешней многодневке из-за перепадов рельефа и протяженного маршрута через западные районы Азербайджана. Накануне представители команды XDS Astana уже заявляли, что именно решающие этапы могут серьезно изменить расстановку сил в генеральной классификации.

Напомним, что гонка категории 2.1 Международного союза велосипедистов (UCI) проходит с участием 24 команд из 20 стран мира. Турнир завершится 14 мая, а финальный этап состоится в Ханкенди.

08:30

Отметим, что победителем третьего этапа велопробега Габала – Исмайыллы стал российский член казахстанской команды XDS Astana Глеб Сырица. Победителем второго этапа Баку – Исмайыллы стал велосипедист команды Мирового тура XDS Astana (Казахстан) Евгений Федоров. Победителем же первого этапа гонки Баку – Сумгайыт стал белорусский член китайской команды Li-Ning Star Алексей Шнырко.

Араз Халилли