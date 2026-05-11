Олимпийский чемпион Александр Винокуров: "Здесь красивые подъемы, спуски и пейзажи"

11 Мая 2026 15:47
Представитель "Астана" оценил организацию велогонки "Баку-Ханкенди" после победы Евгения Федорова на втором этапе

Олимпийский чемпион Лондона-2012 Александр Винокуров высоко оценил организацию международной велогонки "Баку-Ханкенди" и отметил, что маршрут сочетает спортивную сложность с красивыми природными видами.

Как сообщает İdman.Biz, 52-летний казахстанский специалист, который сейчас работает в структуре команды "Астана", поделился мнением о гонке после второго этапа. Победителем дистанции Баку-Исмаиллы стал представитель его команды Евгений Федоров.

"Наша команда и раньше успешно выступала в Казахстане и на разных международных соревнованиях. Нам приятно участвовать здесь. Такие гонки сохраняют велосипедные традиции, а мы стараемся достойно представлять форму своей команды", - сказал Винокуров.

Олимпийский чемпион также отметил уровень организации, качество трассы и меры безопасности. По его словам, для гонщиков важно, что маршрут позволяет не только бороться за результат, но и показать зрителям саму культуру велоспорта.

"Особенно приятно видеть детей у финишной линии, которые с интересом наблюдают за гонкой. Возможно, завтра они сами захотят заняться этим видом спорта. Мы тоже когда-то начинали именно так. Здесь есть и отличные подъемы со спусками, и очень красивые пейзажи. Еще раз благодарю организаторов. Гостеприимство действительно на высоком уровне", - отметил он.

Второй этап гонки "Баку-Ханкенди" прошел по маршруту Баку-Исмаиллы через Шамахы. Его победителем стал казахстанский велогонщик Евгений Федоров. Первый этап Баку-Сумгайыт днем ранее выиграл белорусский представитель китайской команды Li-Ning Star Алексей Шнирко.

Напомним, что в гонке категории 2.1 Международного союза велосипедистов (UCI) участвуют 24 команды из 20 стран. Турнир состоит из пяти этапов, призовой фонд превышает 50 тыс евро (более 100 тыс манатов). Соревнование завершится 14 мая, а финальный этап пройдет в Ханкенди.

