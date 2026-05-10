Нофель Нуриев: "На следующих этапах сделаем все возможное"

10 Мая 2026 15:56
Азербайджанский велосипедист Нофель Нуриев прокомментировал выступление отечественной команды на первом этапе велогонки "Баку - Ханкенди".

Как сообщает İdman.Biz, спортсмен отметил, что азербайджанский гонщик Шахин Эйвазов долгое время находился среди лидеров, однако в концовке соперники сумели его догнать.

"За 3-4 километра до финиша Шахин Эйвазов находился в лидирующей группе. Он сделал все возможное, но ближе к финишу другие велосипедисты сумели его догнать. За километр до финиша произошла авария. Если бы не этот инцидент, результат мог быть лучше. Из-за падения он немного отстал. На следующих этапах мы сделаем все возможное", - заявил Нуриев.

Напомним, победителем первого этапа велогонки, стартовавшего в Sea Breeze и завершившегося в Сумгайыте, стал белорус Алексей Шнырко, представляющий китайскую команду Li-Ning Star.

В соревновании категории UCI 2.1 участвуют 24 команды из 20 стран мира. Общий призовой фонд пятиэтапной гонки превышает 50 тысяч евро. Турнир завершится 14 мая.

