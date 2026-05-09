Сахиб Алекперов: "В велогонке Баку-Ханкенди выступят 24 команды"

В международной велогонке Баку-Ханкенди примут участие 24 команды из 20 стран мира.

Как сообщает İdman.Biz, об этом на пресс-конференции заявил первый вице-президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана, председатель Организационного комитета гонки Баку-Ханкенди Сахиб Алекперов.

По его словам, максимально допустимое число участников для подобных соревнований составляет 25 команд.

"В гонке выступят команды из Италии, Испании, Малайзии, Турции, Эстонии, Китая, Колумбии, Марокко, Польши и других стран. В Азербайджане такие международные соревнования всегда проходили успешно. К сожалению, из-за определенных проблем проведение подобных турниров было приостановлено. В этом году нам удалось возобновить соревнования. Мы решили расширить географию гонки - старт будет дан в Баку, а финиш состоится в Ханкенди. Пятиэтапная гонка пройдет через 21 город Азербайджана", - заявил Алекперов.

Отметим, что велогонка Баку-Ханкенди стартует 10 мая и продлится пять дней. Основной целью соревнований называется развитие велосипедного спорта в Азербайджане, повышение международного спортивного авторитета страны и продвижение потенциала спортивного туризма в регионах.

Араз Халилли