21-летний бельгийский велогонщик погиб в ДТП во время тренировки

В Бельгии произошла трагедия с участием молодого велогонщика.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Nieuwsblad, 21-летний спортсмен Милан Браль погиб в результате дорожно-транспортного происшествия во время тренировки.

Инцидент произошел 25 апреля около 13:15 по местному времени на одном из перекрестков в городе Ронсе. Велогонщик получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу в критическом состоянии, однако спасти его не удалось - вечером того же дня он скончался.

Отмечается, что прокуратура Восточной Фландрии начала расследование обстоятельств аварии. Водитель автомобиля прошел тесты на алкоголь и наркотики, которые показали отрицательный результат.