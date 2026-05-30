Йонас Вингегор выиграл 20-й этап "Джиро д’Италия" — 2026

30 Мая 2026 19:20
Датский велогонщик Йонас Вингегор стал победителем 20-го этапа многодневной гонки "Джиро д’Италия" — 2026, который прошел на территории Италии. Спортсмен преодолел дистанцию 200 км за 5 часов 3 минуты 55 секунд, сообщает İdman.Biz.

Второй результат показал австриец Феликс Галль, уступивший победителю 1 минуту 15 секунд. Тройку лидеров замкнул представитель Австралии Джей Хиндли c таким же отставанием.

Велогонка "Джиро д'Италия" проводится в 109-й раз. Она проходит с 8 по 31 мая. Первый этап стартовал в Болгарии. На 20-м этапе спортсмены передвигались из Джемоны-дель-Фриули в Пьянкавалло в Италии. Суммарно за 21 этап участники преодолеют 3459 км.

