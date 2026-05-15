Как "Баку-Ханкенди" заметили в мире: Азербайджан вернулся в большой велоспорт - ОБЗОР İDMAN.BİZ + ФОТО

Международная веломногодневка "Баку-Ханкенди", завершившаяся финишем в освобожденном и расцветающем Ханкенди, стала событием, которое заметили далеко за пределами Азербайджана.

Как передает İdman.Biz, зарубежная пресса смотрела на велогонку прежде всего глазами велоспорта: кто атаковал, кто выиграл этап, как сработали команды, где решилась генеральная классификация.

Но именно в этих публикациях и реакциях команд проявилась главная ценность гонки – Азербайджан, спустя девять лет после того, как в 2017 году в последний раз состоялась велогонка "Тур де Азербайджан", снова появился на международной карте шоссейного велоспорта.

Так итальянская велокоманда Bardiani CSF 7 Saber еще до старта назвала "Баку-Ханкенди" возвращением профессионального велоспорта высокого уровня в Азербайджан после почти десятилетней паузы. Для страны это важная формулировка: речь идет не просто о проведении очередного старта, а о восстановлении события, которое когда-то уже имело свое место в международном календаре.

Гонка получила и заметную телевизионную витрину. Этапы и хайлайты были представлены на международных спортивных платформах, включая Eurosport, Discovery+, HBO Max и Prime Video. Для велоспорта это особенно важно: картинка маршрута работает не меньше результата. Пелотон проходит через города и регионы, а вместе с ним в кадр попадают дороги, ландшафты, финишные площади и атмосфера страны.

Одним из самых ярких зарубежных сюжетов стала победа новозеландца Джоша Бернетта из испанской Burgos Burpellet BH. СМИ в Испании назвали его успех историческим для команды: Бернетт выиграл заключительный этап и общий зачет, а Burgos Burpellet BH получила один из лучших результатов в своей истории. Важная деталь - для самого гонщика это стало первой профессиональной победой. Причем он не просто выиграл этап, а в тот же день забрал и генеральную классификацию, опередив Хенока Мулубырхана из XDS Astana Team всего на три секунды.

Еще один такой момент случился на четвертом этапе, финишировавшем в Нафталане. Итальянец Марко Маненти из Bardiani CSF 7 Saber одержал первую профессиональную победу в карьере. Команда отдельно подчеркнула, что этот успех стал подтверждением роста ее молодой группы, а спортивный директор Алессандро Донати после гонки отметил, что Bardiani CSF 7 Saber выступала на очень высоком уровне, была среди главных действующих лиц на каждом этапе и вернулась из Азербайджана с победой, серией сильных результатов и двумя гонщиками в топ-10 общего зачета.

В Казахстане главным сюжетом стало выступление XDS Astana Team. Команда выиграла два этапа усилиями Евгения Федорова и Глеба Сырицы, а Хенок Мулубырхан занял второе место в генеральной классификации и до последнего боролся за победу. Казахстанские публикации уделяли внимание не только результатам, но и тому, как "Астана" контролировала гонку, работала командой и вела борьбу за лидерство.

При этом "Баку-Ханкенди" стала гонкой, где рядом со звездными и опытными именами свои моменты получили новые лица. Для Федорова, Сырицы и Алексея Шнирко победы на этапах не были первыми на профессиональном уровне. Но истории Бернетта и Маненти показывают другую сторону этой многодневки: она дала гонщикам возможность открыть новую страницу карьеры. В этом смысле азербайджанская гонка стала не только соревнованием за секунды и очки UCI, но и дорогой, на которой перспективные спортсмены смогли заявить о себе.

Не менее важной эта многодневка оказалась и для азербайджанских велогонщиков. В составе сборной Азербайджана на старт вышли Муса Микаилзаде, Нофал Нуриев, Али Гурбанов, Шахин Эйвазов, Максим Тренделев и Турал Исрафилов. Для каждого из них участие в гонке такого уровня - это опыт, который невозможно заменить тренировками: несколько дней в одном пелотоне с командами World Tour, ProTeam и сильными континентальными коллективами, высокая скорость, борьба за позиции, сложные этапы и давление международного старта.

Именно такие гонки помогают местным спортсменам быстрее расти, понимать требования современного шоссейного велоспорта и приближаться к уровню, на котором завтра можно бороться уже за более высокие места. Поэтому "Баку-Ханкенди" важна не только как витрина для страны, но и как школа для азербайджанского велоспорта, результаты которого при такой практике должны постепенно улучшаться.

Возвращаясь к зарубежной реакции, отметим, что интерес к гонке проявили и за пределами европейского велосообщества. Africa Rising Cycling, работающая с темой развития африканского велоспорта, освещала участие африканских гонщиков и отдельно отмечала сложность финального этапа на Ханкенди. Для такой платформы "Баку-Ханкенди" была не просто строкой в календаре, а частью более широкой истории о том, как гонщики из разных континентов получают международную практику и видимость.

Финальный акцент гонки был особенно символичным. Маршрут завершился в Ханкенди, а сама многодневка прошла через разные регионы страны, связывая спортивную интригу с географией Азербайджана. Это тот случай, когда продвижение страны работает не лозунгами, а движением: через дороги, прямые эфиры, командные отчеты, хайлайты, посты гонщиков и публикации профильных медиа.

Велогонка "Баку-Ханкенди" показала, что она может быть для Азербайджана больше, чем спортивным событием на несколько дней. Она может стать ежегодной историей о стране, которую видят в динамике - не только через финишные протоколы, но и через регионы, маршруты, людей и кадры, уходящие в международный эфир. И чем стабильнее будет развиваться этот проект, тем сильнее он сможет работать на узнаваемость Азербайджана в мире спорта и развитии местных велогонщиков.