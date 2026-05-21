В Азербайджане идут переговоры о создании профессиональной велокоманды - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

В настоящее время ведутся переговоры по созданию в Азербайджане профессиональной континентальной велокоманды.

Об этом в беседе с İdman.Biz заявил спортивный директор и главный тренер сборной Азербайджана по велоспорту, казахстанский специалист Владимир Бушанский.

Наставник подчеркнул, что в настоящее время ведутся переговоры и все вопросы в обозримом будущем должны быть решены.

"Самое главное - у всех есть желание, а все вопросы, которые сейчас стоят на повестке дня, решаемы. Важно, чтобы это был проект, рассчитанный как минимум на один олимпийский цикл, чтобы тренеры и спортсмены понимали, как вести подготовку и какую цель перед собой ставить", - сказал Бушанский.

Он также отметил, что в случае создания континентальной команды в ее состав будут привлечены и иностранные велогонщики.

"Безусловно, костяк команды будут составлять азербайджанские велогонщики. Но будут и точечные усиления иностранцами. К примеру, может быть привлечен специалист по горным этапам или эксперт по финишам. В любом случае наличие такой команды - это позитив для развития молодых азербайджанских велосипедистов", - добавил Бушанский.

Стоит отметить, что ранее в Азербайджане функционировала континентальная велокоманда Baku Synergy Cycling Project, которая показывала неплохие результаты на международной арене.

Напомним, что на недавней азербайджанской веломногодневке "Баку-Ханкенди" нашу страну представляла сборная Азербайджана, в которую вошли Муса Микаилзаде, Нофал Нуриев, Али Гурбанов, Шахин Эйвазов, Максим Тренделев.