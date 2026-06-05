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Сборная Азербайджана по велотреку выступит на международном турнире в Словакии

Велосипедный спорт
Новости
5 Июня 2026 12:54
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Сборная Азербайджана по велотреку выступит на международном турнире в Словакии

Сборная Азербайджана по велоспорту на треке продолжает подготовку к чемпионату Европы, который пройдет в июле в Германии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию велосипедного спорта Азербайджана, следующим этапом подготовки национальной команды станет участие в международном турнире GP Presov в словацком городе Прешов.

Сборная выступит на соревнованиях под руководством главного тренера Владимира Бушанского и старшего тренера Эльчина Гасымова.

В составе азербайджанской команды в категории U23 выступят Турал Исрафилов и Максим Тренделев.

В юниорских соревнованиях Азербайджан представят Рагим Нагиев, Чингиз Исаев, Мурад Надиров и Нихад Худоев.

Также в состав команды включена Виктория Сидоренко.

Турнир станет частью подготовки национальной сборной к чемпионату Европы по велоспорту на треке.

İdman.Biz
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