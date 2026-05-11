Гонщик бельгийской команды: "Боковой ветер осложнил нам задачу" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Гонщик бельгийской команды Tarteletto-Isorex Арне Санти заявил İdman.Biz, что боковой ветер и заключительные подъемы сделали второй этап международной велогонки "Баку-Ханкенди" особенно сложным.

Участник гонки оценил этап Баку-Исмаиллы, который прошел через Шамахы и завершился победой казахстанского велогонщика Евгения Федорова.

"В начале гонки сильный боковой ветер немного осложнил нам задачу. Примерно после 40-го километра мы повернули направо на основную дорогу и понимали, что на этом участке будут боковые ветра. Команда правильно выбрала позицию, поэтому в первой группе у нас было пять гонщиков", - сказал Санти.

Бельгийский спортсмен отметил, что решающим стал горный отрезок ближе к финишу.

"Позже, на заключительных подъемах, группа начала распадаться, и гонка стала для нас еще тяжелее. Последний подъем первой категории был особенно крутым и сложным. Для меня именно этот участок стал самым трудным на этапе", - добавил он.

Напомним, второй этап гонки "Баку-Ханкенди" прошел по маршруту Баку-Исмаиллы. Победителем стал казахстанский велогонщик Евгений Федоров. Первый этап Баку - Сумгайыт днем ранее выиграл белорусский представитель китайской команды Li-Ning Star Алексей Шнирко.

В гонке категории 2.1 Международного союза велосипедистов (UCI) участвуют 24 команды из 20 стран. Турнир состоит из пяти этапов, призовой фонд превышает 50 тыс евро. Соревнование завершится 14 мая, а финальный этап пройдет в Ханкенди.

Азер Халилли