11 Мая 2026
RU

Сахиб Алекперов: "Мы стараемся добиться еще большего прогресса в этом виде спорта"

Велосипедный спорт
Новости
11 Мая 2026 21:27
11
Сахиб Алекперов: "Мы стараемся добиться еще большего прогресса в этом виде спорта"

Первый вице-президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана, председатель Организационного комитета международной велогонки "Баку-Ханкенди" Сахиб Алекперов прокомментировал ход престижного турнира.

Как сообщает İdman.Biz, функционер подчеркнул, что соревнование вызывает большой интерес и играет важную роль в развитии велоспорта в стране.

"Велогонка "Баку-Ханкенди" очень привлекательна с точки зрения зрелищности. Сегодня этап от Sea Breeze до Исмаиллы успешно завершился. Интерес к соревнованию также находится на высоком уровне. Мы хотим, чтобы велосипедный спорт в нашей стране развивался еще больше. Стараемся добиться еще большего прогресса в этом виде спорта", - заявил Алекперов.

Напомним, победителем второго этапа стал казахстанский велогонщик команды Astana Евгений Федоров. Днем ранее на первом этапе первым финишировал белорусский представитель китайской команды Li-Ning Star Алексей Шнырко.

В международной гонке категории 2.1 под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI) участвуют 24 команды, представляющие 20 стран мира. Призовой фонд пятиэтапного турнира превышает 50 тысяч евро.

Соревнование завершится 14 мая, а заключительный этап пройдет в Ханкенди.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Гонщик бельгийской команды: "Боковой ветер осложнил нам задачу" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
16:31
Велосипедный спорт

Гонщик бельгийской команды: "Боковой ветер осложнил нам задачу" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Арне Санти назвал самый тяжелый участок второго этапа велогонки "Баку-Ханкенди"

Олимпийский чемпион Александр Винокуров: "Здесь красивые подъемы, спуски и пейзажи"
15:47
Велосипедный спорт

Олимпийский чемпион Александр Винокуров: "Здесь красивые подъемы, спуски и пейзажи"

Представитель комнады "Астана" оценил организацию велогонки Баку - Ханкенди после победы Евгения Федорова на втором этапе

Победитель этапа "Баку-Ханкенди": "Главной целью была победа команды"
14:42
Велосипедный спорт

Победитель этапа "Баку-Ханкенди": "Главной целью была победа команды"

Евгений Федоров оценил сложность второго дня гонки и отметил роль партнеров по "Астане"

Евгений Федоров выиграл второй этап гонки "Баку-Ханкенди"
13:21
Велосипедный спорт

Евгений Федоров выиграл второй этап гонки "Баку-Ханкенди" - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Казахстанский велогонщик стал первым на дистанции Sea Breeze - Исмаиллы

Нофель Нуриев: "На следующих этапах сделаем все возможное"
10 Мая 15:56
Велосипедный спорт

Нофель Нуриев: "На следующих этапах сделаем все возможное"

Азербайджанский велогонщик прокомментировал выступление команды на первом этапе гонки "Баку - Ханкенди"
Сахиб Алекперов: "Для участников "Баку - Ханкенди" были созданы максимально комфортные условия"
10 Мая 14:58
Велосипедный спорт

Сахиб Алекперов: "Для участников "Баку - Ханкенди" были созданы максимально комфортные условия"

Глава оргкомитета велогонки "Баку - Ханкенди" подвел итоги первого этапа

Самое читаемое

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя
10 Мая 14:16
ММА

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя

Американец признался, что после поединка между бойцами возникает особое уважение
Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"
10 Мая 08:15
Мировой футбол

Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"

После ничьей с "Эвертоном" "горожанам" остается надеяться на осечку "канониров"

Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ
9 Мая 15:22
Мировой футбол

Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В испанской Ла Лиге по футболу проходят матчи 35-го тура

АПЛ: "Арсенал" защищает лидерство, "Ман Сити" в ожидании осечки - ОБЗОР İDMAN.BİZ
9 Мая 12:53
Мировой футбол

АПЛ: "Арсенал" защищает лидерство, "Ман Сити" в ожидании осечки - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В чемпионате Англии по футболу в эти выходные состоятся матчи 36-го тура