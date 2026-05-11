Сахиб Алекперов: "Мы стараемся добиться еще большего прогресса в этом виде спорта"

Первый вице-президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана, председатель Организационного комитета международной велогонки "Баку-Ханкенди" Сахиб Алекперов прокомментировал ход престижного турнира.

Как сообщает İdman.Biz, функционер подчеркнул, что соревнование вызывает большой интерес и играет важную роль в развитии велоспорта в стране.

"Велогонка "Баку-Ханкенди" очень привлекательна с точки зрения зрелищности. Сегодня этап от Sea Breeze до Исмаиллы успешно завершился. Интерес к соревнованию также находится на высоком уровне. Мы хотим, чтобы велосипедный спорт в нашей стране развивался еще больше. Стараемся добиться еще большего прогресса в этом виде спорта", - заявил Алекперов.

Напомним, победителем второго этапа стал казахстанский велогонщик команды Astana Евгений Федоров. Днем ранее на первом этапе первым финишировал белорусский представитель китайской команды Li-Ning Star Алексей Шнырко.

В международной гонке категории 2.1 под эгидой Международного союза велосипедистов (UCI) участвуют 24 команды, представляющие 20 стран мира. Призовой фонд пятиэтапного турнира превышает 50 тысяч евро.

Соревнование завершится 14 мая, а заключительный этап пройдет в Ханкенди.