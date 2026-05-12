Победитель этапа "Баку-Ханкенди": "Впереди нас ждут два тяжелых этапа"

Победитель третьего этапа международной велогонки "Баку-Ханкенди" Глеб Сырица заявил, что впереди участников ждут самые сложные участки многодневки.

"Впереди нас ждут два тяжелых этапа", - сказал российский представитель казахстанской команды "Астана" в беседе с журналистами.

По словам велосипедиста, команда сознательно старалась распределять силы по ходу гонки.

"Сегодня вечером нам дадут инструкции по следующим этапам. Мы экономили силы. Если потратим весь основной ресурс сейчас, дальше всем будет очень тяжело", - отметил Сырица.

Ранее победителем второго этапа по маршруту Баку-Исмаиллы стал другой представитель "Астаны" - казахстанец Евгений Федоров. Первый этап Баку - Сумгайыт выиграл белорусский гонщик китайской команды Li-Ning Star Алексей Шнирко.

Напомним, что в велогонке категории 2.1 Международного союза велосипедистов (UCI) участвуют 24 команды из 20 стран мира. Турнир состоит из пяти этапов, а его призовой фонд превышает 50 тыс евро (более 100 тыс манатов). Гонка завершится 14 мая, финальный этап пройдет в Ханкенди.

Араз Халилли