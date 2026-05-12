12 Мая 2026
RU

Победитель этапа "Баку-Ханкенди": "Впереди нас ждут два тяжелых этапа"

Велосипедный спорт
Новости
12 Мая 2026 14:20
27
Победитель этапа "Баку-Ханкенди": "Впереди нас ждут два тяжелых этапа"

Победитель третьего этапа международной велогонки "Баку-Ханкенди" Глеб Сырица заявил, что впереди участников ждут самые сложные участки многодневки.

"Впереди нас ждут два тяжелых этапа", - сказал российский представитель казахстанской команды "Астана" в беседе с журналистами.

По словам велосипедиста, команда сознательно старалась распределять силы по ходу гонки.

"Сегодня вечером нам дадут инструкции по следующим этапам. Мы экономили силы. Если потратим весь основной ресурс сейчас, дальше всем будет очень тяжело", - отметил Сырица.

Ранее победителем второго этапа по маршруту Баку-Исмаиллы стал другой представитель "Астаны" - казахстанец Евгений Федоров. Первый этап Баку - Сумгайыт выиграл белорусский гонщик китайской команды Li-Ning Star Алексей Шнирко.

Напомним, что в велогонке категории 2.1 Международного союза велосипедистов (UCI) участвуют 24 команды из 20 стран мира. Турнир состоит из пяти этапов, а его призовой фонд превышает 50 тыс евро (более 100 тыс манатов). Гонка завершится 14 мая, финальный этап пройдет в Ханкенди.

Араз Халилли

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Сахиб Алекперов: "Третий этап мы тоже завершили успешно"
14:26
Велосипедный спорт

Сахиб Алекперов: "Третий этап мы тоже завершили успешно"

Глава оргкомитета велогонки Баку - Ханкенди высоко оценил уровень трассы и организацию

Российский велогонщик из "Астаны" выиграл третий этап "Баку-Ханкенди" - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
13:06
Велосипедный спорт

Российский велогонщик из "Астаны" выиграл третий этап "Баку-Ханкенди" - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Глеб Сырица первым финишировал на маршруте Габала-Мингячевир

Сахиб Алекперов: "Мы стараемся добиться еще большего прогресса в этом виде спорта"
11 Мая 21:30
Велосипедный спорт

Сахиб Алекперов: "Мы стараемся добиться еще большего прогресса в этом виде спорта"

Вице-президент Федерации велоспорта Азербайджана отметил высокий интерес к гонке "Баку–Ханкенди"
Гонщик бельгийской команды: "Боковой ветер осложнил нам задачу" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
11 Мая 16:31
Велосипедный спорт

Гонщик бельгийской команды: "Боковой ветер осложнил нам задачу" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Арне Санти назвал самый тяжелый участок второго этапа велогонки "Баку-Ханкенди"

Олимпийский чемпион Александр Винокуров: "Здесь красивые подъемы, спуски и пейзажи"
11 Мая 15:47
Велосипедный спорт

Олимпийский чемпион Александр Винокуров: "Здесь красивые подъемы, спуски и пейзажи"

Представитель комнады "Астана" оценил организацию велогонки Баку - Ханкенди после победы Евгения Федорова на втором этапе

Победитель этапа "Баку-Ханкенди": "Главной целью была победа команды"
11 Мая 14:42
Велосипедный спорт

Победитель этапа "Баку-Ханкенди": "Главной целью была победа команды"

Евгений Федоров оценил сложность второго дня гонки и отметил роль партнеров по "Астане"

Самое читаемое

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя
10 Мая 14:16
ММА

Стрикленд эмоционально высказался о поступке Чимаева после боя

Американец признался, что после поединка между бойцами возникает особое уважение
Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"
10 Мая 08:15
Мировой футбол

Хосеп Гвардиола на пресс-конференции призвал "Вест Хэм" обыграть "Арсенал"

После ничьей с "Эвертоном" "горожанам" остается надеяться на осечку "канониров"

Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ
9 Мая 15:22
Мировой футбол

Последнее Эль-Класико сезона: "Барселона" в шаге от титула, "Реал" в кризисе - ОБЗОР İDMAN.BİZ

В испанской Ла Лиге по футболу проходят матчи 35-го тура

Вальверде опасается последствий конфликта с Тчуамени
10 Мая 11:15
Мировой футбол

Вальверде опасается последствий конфликта с Тчуамени

Полузащитник "Реала" переживает, что скандал может ударить по его репутации в клубе