Состоялось заседание, посвященное организации азербайджанской велогонки "Баку — Ханкенди" - ФОТО

Состоялось заседание в онлайн-формате, посвященное организации азербайджанской велогонки "Баку — Ханкенди".

Как сообщает İdman.Biz, в совещании приняли участие руководители соответствующих центральных органов исполнительной власти, специальные представители Президента Азербайджана, главы исполнительной власти городов и районов (а также их заместители), по которым пройдут маршруты гонки, представители местных администраций и председатели муниципалитетов.

Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, открывая заседание вступительным словом, напомнил о велопробегах, организованных в стране в предыдущие годы. Он отметил, что включение гонки "Баку — Ханкенди", которая пройдет с 10 по 14 мая, в спортивный календарь Международного союза велосипедистов (UCI) на 2026 год является важным событием. Министр выразил уверенность, что при поддержке профильных структур соревнование будет проведено на высоком уровне.

Председатель Оргкомитета гонки, заместитель министра экономики и первый вице-президент Федерации велоспорта Азербайджана Сахиб Алекперов выступил с подробной презентацией. Он сообщил, что подготовка идет в соответствии с утвержденным Планом мероприятий. Ожидается, что в 5-этапной гонке примут участие 25 высококлассных команд из 21 страны мира. Стартовав в Баку от комплекса Sea Breeze, участники за 5 дней преодолеют дистанцию в 850 км, проехав через 21 город и район Азербайджана. Финиш состоится на центральной площади города Ханкенди у Памятника Победы.

Сахиб Алекперов подчеркнул, что это событие не только поможет выявить талантливых молодых велогонщиков, но и позволит продемонстрировать всему миру удивительную красоту столицы и регионов, а также масштабные созидательные работы, проводимые на освобожденных от оккупации территориях.

Заместитель министра внутренних дел Октай Керимов, заместитель министра науки и образования Гасан Гасанли, специальный представитель Президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, специальный представитель Президента в Шушинском районе Айдын Керимов, главы исполнительной власти ряда районов, а также представители Государственного таможенного комитета, Международного аэропорта Гейдар Алиев, Министерства цифрового развития и транспорта, Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, TƏBİB и других ведомств поделились своими мнениями по вопросам организации гонки.

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями, в ходе которого были даны ответы на все вопросы участников.