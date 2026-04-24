Эмин Агаларов встретился с азербайджанскими велогонщиками в Ташкенте - ВИДЕО

Представители элитной и молодежной сборной Азербайджана по шоссейному велоспорту провели встречу с предпринимателем Эмином Агаларовым в Ташкенте.

Как сообщает İdman.Biz, команда находится в столице Узбекистана на учебно-тренировочном сборе в рамках подготовки к исторической велогонке "Баку-Ханкенди", которая пройдет с 10 по 14 мая.

Во время встречи Агаларов пообщался со спортсменами после тренировки, пожелал им успехов на предстоящем турнире и выразил уверенность в высоком уровне организации соревнований. Он также отметил важность проекта для международного имиджа Азербайджана.

Отметим, что возглавляемый Эмином Агаларовым курорт Sea Breeze Resort является одним из ключевых партнеров и спонсоров данной гонки.