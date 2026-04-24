Эмин Агаларов встретился с азербайджанскими велогонщиками в Ташкенте - ВИДЕО

24 Апреля 2026
Эмин Агаларов встретился с азербайджанскими велогонщиками в Ташкенте

24 Апреля 2026 22:45
Эмин Агаларов встретился с азербайджанскими велогонщиками в Ташкенте

Представители элитной и молодежной сборной Азербайджана по шоссейному велоспорту провели встречу с предпринимателем Эмином Агаларовым в Ташкенте.

Как сообщает İdman.Biz, команда находится в столице Узбекистана на учебно-тренировочном сборе в рамках подготовки к исторической велогонке "Баку-Ханкенди", которая пройдет с 10 по 14 мая.

Во время встречи Агаларов пообщался со спортсменами после тренировки, пожелал им успехов на предстоящем турнире и выразил уверенность в высоком уровне организации соревнований. Он также отметил важность проекта для международного имиджа Азербайджана.

Отметим, что возглавляемый Эмином Агаларовым курорт Sea Breeze Resort является одним из ключевых партнеров и спонсоров данной гонки.

Новости по теме

25 команд из разных континентов подтвердили участие в гонке "Баку — Ханкенди"
15 Апреля 13:25
Велосипедный спорт

25 команд из разных континентов подтвердили участие в гонке "Баку — Ханкенди"

В списке - представители Европы, Азии и Америки, включая "Астану"
Состоялось заседание, посвященное организации азербайджанской велогонки "Баку — Ханкенди" - ФОТО
14 Апреля 18:34
Велосипедный спорт

Состоялось заседание, посвященное организации азербайджанской велогонки "Баку — Ханкенди" - ФОТО

На встрече состоялся обстоятельный обмен мнениями
Сулейман Алекперов: "Бронзовая медаль в Алматы - хороший старт сезона"
10 Апреля 13:14
Велосипедный спорт

Сулейман Алекперов: "Бронзовая медаль в Алматы - хороший старт сезона"

Азербайджанский велогонщик оценил результат на Road Race 2026

В Азербайджане состоится первая в сезоне гонка по маунтинбайку
10 Апреля 02:10
Велосипедный спорт

В Азербайджане состоится первая в сезоне гонка по маунтинбайку

Участие в гонке свободное
Азербайджанский велогонщик завоевал "бронзу" в Алматы - ФОТО/ВИДЕО
8 Апреля 11:49
Велосипедный спорт

Азербайджанский велогонщик завоевал "бронзу" в Алматы - ФОТО/ВИДЕО

Сулейман Алекперов отличился на соревновании Road Race 2026.

Азербайджанские велогонщики стартуют на Туре Мерсина
7 Апреля 11:22
Велосипедный спорт

Азербайджанские велогонщики стартуют на Туре Мерсина

Международная гонка 2.2 категории пройдет в турецком городе

Самое читаемое

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ
23 Апреля 20:20
ЧМ-2026

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ - ОБНОВЛЕНО

Предварительный список должен включать от 35 до 55 футболистов
Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах
23 Апреля 00:55
Мировой футбол

Матч "Барселона" - "Сельта" прервали из-за инцидента на трибунах

Пострадавшего болельщика увезли со стадиона, игра была остановлена на 20 минут

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду
22 Апреля 07:14
Мировой футбол

"Аль-Наср" планирует включить в основной состав 15-летнего сына Роналду

Роналду-младший играет на позиции нападающего в молодежной команде "Аль-Насра"
Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы
23 Апреля 23:00
Мировой футбол

Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы

Вингер получил повреждение в матче 33-го тура чемпионата Испании с "Сельтой"