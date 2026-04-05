Состоялось заседание Оргкомитета велогонки "Баку — Ханкенди"

5 Апреля 2026 01:46
Состоялось заседание Оргкомитета велогонки "Баку — Ханкенди"

4 апреля состоялось очередное заседание Оргкомитета международной велогонки категории 2.1 UCI "Баку — Ханкенди".

Как сообщает İdman.Biz, на заседании было детально обсуждено состояние подготовительных работ к соревнованию. Председатель Оргкомитета, первый вице-президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана Сахиб Алекперов отметил, что принимаются все необходимые меры для успешного проведения этого престижного международного турнира.

На заседании были подробно обсуждены вопросы логистики, технического состояния дорог по маршруту, меры безопасности, визовое обеспечение, встреча и размещение команд, организация их досуга. Также затронули темы информирования участников о достопримечательностях страны и восстановительных работах на освобожденных территориях, где пройдут 4-й и 5-й этапы гонки. Отдельное внимание уделили организации трансляции высокого уровня на телеканалах Eurosport и CBC Sport, а также вопросам оперативного управления в дни соревнований. По итогам были даны дополнительные поручения для усиления координации и своевременного завершения всех работ на высоком уровне.

İdman.Biz
