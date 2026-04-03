Испанский велогонщик попал в аварию на тренировке

Испанский велогонщик Хауме Гуарданьо получил травмы в результате столкновения с автомобилем во время тренировочного заезда.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на заявление команды спортсмена, пострадавший был экстренно доставлен в медицинское учреждение вертолетом.
Гуарданьо находится в отделении реанимации с травмами различной степени тяжести.
"От имени нашей команды выражаем полную поддержку и солидарность с Хауме и его семьей в этот трудный период. Желаем ему скорейшего и полного выздоровления. Мы предоставим дополнительную информацию по мере изменения его состояния", — говорится в официальном заявлении коллектива, за который выступает 23-летний спортсмен.
Команда попросила уважать приватность семьи велогонщика и воздержаться от спекуляций до получения официальных медицинских заключений.