Испанский велогонщик попал в аварию на тренировке

3 Апреля 2026 13:22
Испанский велогонщик Хауме Гуарданьо получил травмы в результате столкновения с автомобилем во время тренировочного заезда.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на заявление команды спортсмена, пострадавший был экстренно доставлен в медицинское учреждение вертолетом.

Гуарданьо находится в отделении реанимации с травмами различной степени тяжести.

"От имени нашей команды выражаем полную поддержку и солидарность с Хауме и его семьей в этот трудный период. Желаем ему скорейшего и полного выздоровления. Мы предоставим дополнительную информацию по мере изменения его состояния", — говорится в официальном заявлении коллектива, за который выступает 23-летний спортсмен.

Команда попросила уважать приватность семьи велогонщика и воздержаться от спекуляций до получения официальных медицинских заключений.

İdman.Biz
Новости по теме

Состоялось заседание Оргкомитета велогонки "Баку — Ханкенди"
5 Апреля 01:46
Велосипедный спорт

Состоялось заседание Оргкомитета велогонки "Баку — Ханкенди"

Были подробно обсуждены вопросы логистики, технического состояния дорог и меры безопасности
Испанский велогонщик Гварденьо был доставлен в больницу вертолетом после столкновения с автомобилем
3 Апреля 05:18
Велосипедный спорт

Испанский велогонщик Гварденьо был доставлен в больницу вертолетом после столкновения с автомобилем

23-летний спортсмен находится в отделении интенсивной терапии

Большой велоспорт вновь в Азербайджане: 40 дней до старта "Баку-Ханкенди 2026"
30 Марта 15:55
Велосипедный спорт

Большой велоспорт вновь в Азербайджане: 40 дней до старта "Баку-Ханкенди 2026" - ВИДЕО

Международная многодневка категории UCI 2.1 объединит команды с разных континентов

Азербайджанские велогонщики выступили на Кубке Казахстана
30 Марта 09:56
Велосипедный спорт

Азербайджанские велогонщики выступили на Кубке Казахстана - ФОТО

Рагим Нагиев показал лучший результат в Кызылорде

Завершился многодневный Кубок страны по шоссейному велоспорту
24 Марта 10:15
Велосипедный спорт

Завершился многодневный Кубок страны по шоссейному велоспорту - ФОТО

Муса Микаилзаде, Рагим Нагиев и Абдуррахман Рафиев одержали победы в своих категориях

В Азербайджане стартовал сезон по шоссейным велогонкам
15 Марта 15:59
Велосипедный спорт

В Азербайджане стартовал сезон по шоссейным велогонкам - ФОТО

Около 70 спортсменов приняли участие в стартовой гонке на шоссе

Самое читаемое

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Апреля 11:33
Дзюдо

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Совeтник прeзидeнта ФДА о причинах карьeрных рeшeний и спортивной судьбe своих сыновeй
Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом
3 Апреля 21:16
Шахматы

Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом - ВИДЕО

Норвежец согласился на селфи, но затем последовала жалоба арбитру

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя
3 Апреля 21:59
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Рахмоналиев и Кади оформили по дублю в результативном матче