Испанский велогонщик попал в аварию на тренировке

Испанский велогонщик Хауме Гуарданьо получил травмы в результате столкновения с автомобилем во время тренировочного заезда.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на заявление команды спортсмена, пострадавший был экстренно доставлен в медицинское учреждение вертолетом.

Гуарданьо находится в отделении реанимации с травмами различной степени тяжести.

"От имени нашей команды выражаем полную поддержку и солидарность с Хауме и его семьей в этот трудный период. Желаем ему скорейшего и полного выздоровления. Мы предоставим дополнительную информацию по мере изменения его состояния", — говорится в официальном заявлении коллектива, за который выступает 23-летний спортсмен.

Команда попросила уважать приватность семьи велогонщика и воздержаться от спекуляций до получения официальных медицинских заключений.