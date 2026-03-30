Большой велоспорт вновь в Азербайджане: 40 дней до старта "Баку-Ханкенди 2026" - ВИДЕО

Спустя девять лет после того, как состоялась последняя веломногодневка "Тур де Азербайджан", в стране вновь пройдет крупная международная велогонка.

Как передает İdman.Biz, уже через 40 дней стартует многодневка "Баку-Ханкенди 2026", которая пройдет с 10 по 14 мая и была включена в календарь Международного союза велосипедистов как гонка категории UCI 2.1.

Маршрут соревнования охватит сразу несколько регионов страны и пройдет через 21 город и район. Программа включает пять этапов: Sea Breeze (Баку) – Сумгайыт (158,8 км), Sea Breeze (Баку) – Исмаиллы (193,2 км), Габала – Мингячевир (163,3 км), Гянджа – Нафталан (152,7 км), Тертер – Ханкенди (181,3 км).

Особое внимание организаторы уделяют заключительным этапам. Четвертый и пятый этапы пройдут через освобожденные территории Азербайджана, включая Суговушан, Талыш, Агдам, Физули, Ходжавенд и Шушу, а финиш всей гонки состоится на центральной площади Ханкенди.

В соревновании примут участие 25 команд из Европы, Азии, Америки, Африки и Океании. Среди заявленных стран Италия, Испания, Франция, Германия, Турция, Нидерланды, Бельгия, Казахстан, Узбекистан, Китай, США, Колумбия, Марокко и другие. Азербайджан будет представлен национальной сборной.

Возвращение гонки под новым названием "Баку-Ханкенди 2026" символизирует новый этап в развитии велоспорта в стране и вновь выводит Азербайджан на карту мирового шоссейного календаря.