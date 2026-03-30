Большой велоспорт вновь в Азербайджане: 40 дней до старта "Баку-Ханкенди 2026" - ВИДЕО

Спустя девять лет после того, как состоялась последняя веломногодневка "Тур де Азербайджан", в стране вновь пройдет крупная международная велогонка.

Как передает İdman.Biz, уже через 40 дней стартует многодневка "Баку-Ханкенди 2026", которая пройдет с 10 по 14 мая и была включена в календарь Международного союза велосипедистов как гонка категории UCI 2.1.

Маршрут соревнования охватит сразу несколько регионов страны и пройдет через 21 город и район. Программа включает пять этапов: Sea Breeze (Баку) – Сумгайыт (158,8 км), Sea Breeze (Баку) – Исмаиллы (193,2 км), Габала – Мингячевир (163,3 км), Гянджа – Нафталан (152,7 км), Тертер – Ханкенди (181,3 км).

Особое внимание организаторы уделяют заключительным этапам. Четвертый и пятый этапы пройдут через освобожденные территории Азербайджана, включая Суговушан, Талыш, Агдам, Физули, Ходжавенд и Шушу, а финиш всей гонки состоится на центральной площади Ханкенди.

В соревновании примут участие 25 команд из Европы, Азии, Америки, Африки и Океании. Среди заявленных стран Италия, Испания, Франция, Германия, Турция, Нидерланды, Бельгия, Казахстан, Узбекистан, Китай, США, Колумбия, Марокко и другие. Азербайджан будет представлен национальной сборной.

Возвращение гонки под новым названием "Баку-Ханкенди 2026" символизирует новый этап в развитии велоспорта в стране и вновь выводит Азербайджан на карту мирового шоссейного календаря.

Новости по теме

Азербайджанские велогонщики выступили на Кубке Казахстана
09:56
Велосипедный спорт

Азербайджанские велогонщики выступили на Кубке Казахстана - ФОТО

Рагим Нагиев показал лучший результат в Кызылорде

Завершился многодневный Кубок страны по шоссейному велоспорту
24 Марта 10:15
Велосипедный спорт

Завершился многодневный Кубок страны по шоссейному велоспорту - ФОТО

Муса Микаилзаде, Рагим Нагиев и Абдуррахман Рафиев одержали победы в своих категориях

В Азербайджане стартовал сезон по шоссейным велогонкам
15 Марта 15:59
Велосипедный спорт

В Азербайджане стартовал сезон по шоссейным велогонкам - ФОТО

Около 70 спортсменов приняли участие в стартовой гонке на шоссе

Школьники Балакяна выиграли велогонку
12 Марта 16:29
Велосипедный спорт

Школьники Балакяна выиграли велогонку - ФОТО

Победители получили велосипеды от федерации
Эльман Рустамзаде: “Велосипед отдалил меня от депрессии” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
9 Марта 17:11
Велосипедный спорт

Эльман Рустамзаде: “Велосипед отдалил меня от депрессии” – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Рустамзаде уже два года ездит везде на велосипеде

Знаменитый казахстанский велогонщик станет почетным гостем гонки "Баку-Ханкенди"
3 Марта 15:52
Велосипедный спорт

Знаменитый казахстанский велогонщик станет почетным гостем гонки "Баку-Ханкенди"

Олимпийский чемпион из Казахстана посетит международный велопробег в Азербайджане

Самое читаемое

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче
27 Марта 21:14
Мировой футбол

Узбекистан обыграл Габон в товарищеском матче

Команда одержала победу со счетом 3:1, уступая по ходу встречи

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию
27 Марта 21:01
Национальная сборная

Сборная Азербайджана разгромила Сент-Люсию - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Команда уверенно победила со счетом 6:1

Тофик Мусаев одержал победу на турнире UFC в Сиэтле
29 Марта 05:58
ММА

Тофик Мусаев одержал победу на турнире UFC в Сиэтле - ВИДЕО

Азербайджанский боец выиграл поединок единогласным решением судей

Азербайджан вновь без финала: фигуристы заняли последнее место на ЧМ
27 Марта 23:15
Зимние виды спорта

Азербайджан вновь без финала: фигуристы заняли последнее место на ЧМ

Саманта Риттер и Даниэль Брикалов представили свой ритм-танец