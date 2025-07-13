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Определились победители Lankaran Open – ФОТО

Шахматы
Новости
13 Июля 2025 19:00
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Определились победители Lankaran Open – ФОТО

В Лянкяране состоялась церемония закрытия международного шахматного фестиваля Lankaran Open, прошедшего в рамках проекта Chess Tour Azerbaijan, инициированного Федерацией шахмат Азербайджана, сообщает İdman.biz.

В мероприятии приняли участие глава Федерации шахмат Азербайджана, вице-президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Махир Мамедов и заместитель главы исполнительной власти Лянкярана Эмин Гулиев.

Победителем в группе A стал азербайджанский шахматист Хаган Ахмед, набравший 7 очков в 9 турах. Второе и третье места разделили Виталий Бернардский и азербайджанский шахматист Рустам Рустамов (по 6,5 очка). В группе B первенствовал Элисефа Зейналы с 8 очками, а призовую тройку дополнили Алекпер Зейналы и Первиз Мамедли.

В рамках фестиваля также прошли соревнования по рапиду и блицу. Победу в рапид-турнире одержал Рустам Рустамов, а в блиц-соревнованиях вновь отличился Хаган Ахмед.

В Lankaran Open приняли участие шахматисты из четырех стран. В группе A выступили 38 игроков, в группе B — 140. Следующий этап Chess Tour Azerbaijan пройдет в Губе.

İdman.biz

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