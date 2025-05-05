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Мурадлы против Сулейманлы в восьмом туре Baku Open

Шахматы
Новости
5 Мая 2025 10:51
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Мурадлы против Сулейманлы в восьмом туре Baku Open

Сегодня на шахматном фестивале Baku Open будут сыграны партии восьмого тура.

Как передает İdman.biz, после семи игровых дней турнирную гонку возглавляет чемпион Европы Александр Инджич. На расстоянии одной победы от серба от Магомед Мурадлы и Айдын Сулейманлы. Азербайджанские гроссмейстеры набрали по пять очков. А на второй строчке идет грузин Баадур Джобава (5,5).

Призовой фонд Baku Open составляет 55 тысяч долларов. В нем принимают участие около 700 шахматистов из 16-ти стран.

Ниже приводим наиболее интересные восьмого тура:

Александар Инджич (Сербия) - Баадур Джобава (Грузия)
Айдын Сулейманлы – Магомед Мурадлы
Мурад Ибрагимли – Ниджат Абасов
Адитья Миттал (Индия) – Михаил Бродский (Украина)
Реад Самедов – Ахмед Ахмедзаде
Хазар Бабазаде – А.Илампарти (Индия)

Турнирное положение после семи туров: 1. Александар Инджич (Сербия) - 6 очков, 2. Баадур Джобава (Грузия) – 5,5, 3. Магомед Мурадлы, 4. Айдын Сулейманлы – по 5.

İdman.biz

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