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"Битва чемпионов" в Музее ковра - Рауф Мамедов против Вишванатана Ананда

Шахматы
Новости
17 Апреля 2025 14:12
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"Битва чемпионов" в Музее ковра - Рауф Мамедов против Вишванатана Ананда

Состоится турнир под названием «Битва чемпионов» при совместной организации Федерации шахмат Азербайджана, Министерства молодежи и спорта Азербайджанской Республики и Национального музея ковра.

Как сообщает İdman.biz, 27-30 апреля в Азербайджанском национальном музее ковра в поединках в рапиде и блице встретятся ведущие шахматисты Азербайджана и мира.

В «Битве чемпионов» чемпион Азербайджана Рауф Мамедов поборется с 15-м чемпионом мира Вишванатаном Анандом (Индия), а победительница женского чемпионата страны Гюнай Мамедзаде - с чемпионкой мира и Европы Антуанетой Стефановой. Победитель «Битвы чемпионов» определится по сумме результатов турниров в рапиде и блице.

Шахматный турнир, который пройдет в Азербайджанском национальном музее ковра, объединит древнейшую в мире игру с древнейшим видом искусства, превратив его в место состязания интеллектуалов.

Отметим, что 27 апреля Вишванатан Ананд, Рауф Мамедов, Антуанета Стефанова и Гюнай Мамедзаде проведут занятие для юных шахматистов, ставших победителями чемпионата страны.

İdman.biz

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