Апрельский рейтинг ФИДЕ. Мамедъяров начал 17-м

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) опубликовала рейтинг на 1 апреля.

Как сообщает İdman.biz, наиболее высокие позиции среди азербайджанских гроссмейстеров у Шахрияра Мамедъярова, который с показателем 2733, занимает 17-е место. На 28-й строчке находится Теймур Раджабов (27230), тогда как Рауф Мамедов расположиля на 85-й позиции (2651).

Лидирует по-прежнему Магнус Карлсен (2830), далее следуют два представителя США Фабиано Каруана (2803) и Хикару Накамура (2789).

У женщин Гюнай Мамедзаде идет 34-й (2436), Говхар Бейдуллаева обосновалась на 46-м месте (2402), Ульвия Фаталиева – 72-я (2377), тогда как Ханым Баладжаева идет на 77-й позиции (2371). Гюльнар Мамедова находится на 99-й строчке (2352).

Лидирует Хоу Ифань (2632), на втором месте другая представительница Китая Ю Венчьжунь (2559), в тройку замыкает Александра Горячкина (2553).

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