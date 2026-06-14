Азербайджанские шахматисты выступят на чемпионате мира в Италии

В итальянском городе Монтесильвано стартует чемпионат мира по шахматам среди юношей и девушек.

Как сообщает İdman.biz, в престижном турнире, который пройдет в возрастных категориях до 14, 16 и 18 лет, примут участие представители 86 стран.

Азербайджан на мировом первенстве будет представлен командой из восьми шахматистов. Под руководством тренера Фарида Аббасова за награды поборются Хаган Ахмед, Тунар Давудов, Фарид Оруджов, Пашам Ализаде, Шамси Караханов, Нармина Абдинова, Лала Гусейнова и Захра Аллахвердиева.

Первые партии чемпионата мира будут сыграны уже завтра.

Турнир продлится до 26 июня, когда станут известны обладатели медалей во всех возрастных категориях.