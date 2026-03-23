Хампи Конеру снялась с турнира претенденток ФИДЕ

23 Марта 2026 00:12
Индийская шахматистка Хампи Конеру объявила о снятии с турнира претенденток ФИДЕ, который пройдет на Кипре.

"После долгих размышлений было принято непростое решение о снятии с женского турнира претенденток ФИДЕ. Ни один турнир, как бы важен он ни был, не может быть важнее собственных безопасности и самочувствия. Несмотря на предоставленные заверения, я не чувствую себя полностью защищенной в сложившихся обстоятельствах. Это болезненное, но необходимое решение, и я остаюсь при своем мнении", – написала Конеру у себя в аккаунте в соцсети.

Ранее Конеру допускала возможность снятия с турнира из-за конфликта на Ближнем Востоке и ударов по военным базам на Кипре.

